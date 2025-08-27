Fallece el actor Eusebio Poncela ('Isabel' y 'Águila Roja') a los 79 años de edad

Semana trágica para la cultura de nuestro país. Tras los fallecimientos de la actriz Verónica Echegui a los 42 años y del integrante del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva, ahora conocemos la muerte del actor Eusebio Poncela a los 79 años de edad. Tal y como ha publicado El País por fuentes del entorno del intérprete, Poncela padecía un cáncer desde hace un año y ha fallecido en su casa de El Escorial.

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. pic.twitter.com/8kg1fiLkr1 — Academia de Cine (@Academiadecine) August 27, 2025

Eusebio Poncela nació en Madrid en 1945 y se crio en un ambiente obrero pues hasta los nueve años vivió en el barrio de Vallecas. Se forjó en el teatro tras graduarse en la RESAD en 1960 y debutó sobre las tablas en "Mariana Pineda", la célebre obra de Federico García Lorca. También protagonizó la célebre "Romeo y Julieta".

Eusebio Poncela debutó en el cine en 1972 con "La semana del asesino", de Eloy de la Iglesia, interpretando a un personaje homosexual en una relación ambigua y cargada de tensión con el protagonista. Aunque su consagración en el cine se produjo en 1979 con "Arrebato" de Iván Zulueta y que se ha convertido en una película de culto.

Aunque su popularidad le llegó al protagonizar la serie 'Los gozos y las sombras' en TVE con Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga tras haber participado previamente en 'Curro Jiménez'. En el séptimo arte siguió consagrándose al convertirse en uno de los actores de Pedro Almodóvar tras participar en "Matador" y en "La ley del deseo".

A lo largo de su carrera trabajó con directores como Carlos Saura en "El dorado" o Imanol Uribe ('El rey pasmado') así como con Pilar Miró en 'Werther').

Eusebio Poncela también triunfó en televisión con 'Isabel' o 'Águila Roja'

Y aunque llevó una larga trayectoria en el cine y en el teatro, Eusebio Poncela también se hizo un hueco en la televisión tras haber pasado por 'Estudio 1' y participó en algunas de las series más emblemáticas como 'Isabel' donde interpretó al cardenal Cisneros, papel que repitió en 'Carlos, rey emperador'. También le pudimos ver en 'Águila Roja' o 'El accidente' de Telecinco.

En los últimos años, el actor madrileño también apareció en otras series como 'Merlí: sapere aude' y más recientemente 'Matices', su último gran papel antes de su muerte.