Así es 'El Homenaje', la serie póstuma de Eusebio Poncela: avance, reparto completo y en qué plataforma ver

SkyShowtime sigue apostando fuerte por la ficción española. Tras el estreno de 'Matices' y la próxima llega de 'Nails', ahora la plataforma ha sorprendido al anunciar su nueva producción de los mismos responsables. Hablamos de 'El homenaje', un thriller de ocho episodios en el que Eusebio Poncela participa siendo el último proyecto del actor tras fallecer el pasado mes de agosto a causa del cáncer que padecía.

'El homenaje' llegará SkyShowtime en el año 2026. Y a la espera de saber en qué fecha exacta se estrenará, la plataforma ha querido lanzar ya el tráiler de esta nueva ficción de Secuoya Studios y Stellarmedia en colaboración con SkyShowtime y Prime Video. La serie está escrita y dirigida por Sergio Cánovas, que también ejerce como productor ejecutivo junto a Elsa Pataky.

'El homenaje' cuenta con buena parte del reparto de 'Matices' como el propio Eusebio Poncela así como Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky, que en este nuevo título encarnarán personajes e historias nuevas.

A ellos se suman actores a los que hemos podido ver en 'Élite' como Manu Ríos, Álvaro Rico y Georgina Amorós. También a otros intérpretes como Ángela Molina y Óscar de la Fuente.

Así es 'El homenaje', la serie póstuma de Eusebio Poncela

'El Homenaje' narra la historia de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), patriarca de una de las familias más poderosas del país, que convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños.

Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa.