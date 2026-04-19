Los 45 estrenos que ver toda esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max del 20 al 26 de abril

Llegamos a la penúltima semana de abril, y la cantidad de estrenos que nos llaman la atención se ha vuelto enorme. Literalmente. Plataformas como Netflix, HBO MAX, Movistar Plus+ o Prime Video llegan con todo. Y cuando decimos eso, lo decimos en serio. Porque fijaos cómo empieza Netflix: con el estreno de 'Stranger Things: Relatos del '85', serie animada del mundo creado por los hermanos Duffer; o la película de acción de Charlize Theron y Taron Egerton 'Depredador dominante'. Ya solo con eso tenemos tensión para rato.

Pero es que también es una muy buena semana para la ficción española. En Prime Video tendremos la divertidísima 'Cochinas' con Malena Alterio y Álvaro Mel; en la propia Netflix nos llega 'Todos los lados de la cama'; en Movistar Plus+, la serie naturalista y dramática de 'Yo siempre a veces'; y en SkyShowtime, 'El homenaje'. Ni tan mal, ¿verdad? Y es que en HBO MAX también se estrena la nueva serie del creador de 'Mi reno de peluche'. Estamos hablando de 'Half man', protagonizada por Jamie Bell.

Estrenos en Netflix

Stranger Things: Relatos del '85

Sinopsis: Durante el crudo invierno de 1985, los personajes originales de 'Stranger Things' se enfrentan a nuevos monstruos y misterios paranormales que aterrorizan a su pueblo.

Sin duda alguna, la serie de 'Stranger Things' no solo es una de las más importantes de Netflix, sino de la historia reciente de la televisión (y el streaming). Con la resaca aún reciente de su última temporada que finalizó este pasado 1 de enero, era cuestión de tiempo el que tuviéramos nuevas historias situadas en el pueblo de Hawkins. Y, lo primero que podremos ver en la plataforma, es esta historia animada, que cronológicamente se sitúa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original. Además, no solo contará con personajes nuevos, como la chica Nikki Baxter, interpretada por Odessa A’zion. Sino también nuevos enemigos como Vine Dog o Gourd Horde. El primero una especie de demoperro. El segundo, una calabaza poseída. Literalmente.

Fecha de estreno: 23 de abril

Una nueva jugada (Temporada 2)

Sinopsis: Eliza Reed, una fiestera reformada, debe demostrar que es una buena empresaria cuando sin esperarlo acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

La nominadísima al Oscar este año Kate Hudson sorprendió a todos en 2025 con su serie de Netflix 'Una nueva jugada'. No solo gustó al público, sino que además hizo buenos números, y eso que a la plataforma se le suelen atragantar las series de comedia. En su primer fin de semana, la serie registró 9.3 millones de visualizaciones y entró en el Top 10 de 83 países diferentes. Un buen comienzo que hizo que Netflix anunciara la renovación al poco de estrenarse. Ahora regresa de nuevo con Kate Hudson al frente y, aunque no acabó de encontrar bien su ritmo, la presencia de la hija de Goldie Hawn es una fuerza de la naturaleza, y consigue venderte arena en el desierto.

"Cuando estás haciendo episodios de 30 minutos, los chistes son importantes pero a la vez tienes que encontrar un ritmo, respirar y conectarte con el papel. En definitiva, lo que buscas es que la audiencia se enamore de tu personaje además de disfrutar del humor. Eso es lo que hace funcionar esta historia", comentó la actriz para La Vanguardia.

Fecha de estreno: 23 de abril

Depredador dominante

Sinopsis: Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.

Charlize Theron y Baltasar Kormákur hacen tándem para esta nueva película de Netflix, una de las más esperadas de la plataforma. Y nos atreveríamos a decir que también del calendario de estrenos del año. Ya no solo por la presencia de la actriz sudafricana, que siempre es un buen añadido a cualquier producción. Sino por su co-protagonista Taron Egerton, que ya tiene otro exitazo en su haber en la plataforma: 'Sin equipaje'. Dirige el islandés Baltasar Kormákur, y todos se sumaron al proyecto solo con leer el guión, sin ningún nombre más atado a la producción.

"Me pareció que el guion era muy sencillo y nada rebuscado, pero a la vez tenía un motor increíble que me lanzaba a un mundo en el que me pareció muy divertido estar... divertido de una forma retorcida, ya sabes", explicó la actriz sudafricana en una entrevista para Outside. "Obviamente, es de las que te mantienen en tensión, hay acción y todo eso, pero lo que más me impresionó fue el concepto. Creo que hoy en día la gente intenta hacer las cosas demasiado complicadas, y esto era una historia de supervivencia pura. Conecté muchísimo con eso".

Fecha de estreno: 24 de abril

Todos los lados de la cama

Sinopsis: Tras décadas sin verse, Javier y Carlota montan en cólera cuando descubren que sus hijos Óscar y Julia planean casarse. ¿Quién a su edad tiene una relación heteronormativa y exclusiva en 2025 con todo lo que les queda por experimentar? ¿Es que no les han enseñado nada como padres? Ni Paula, madre de Óscar; ni Rafa, convertido en gurú contra las relaciones tóxicas; ni Pilar, wedding planner; ni su amigo Carlos, sirven de mucha ayuda a Javier y Carlota en su firme propósito de impedir la boda. Y aunque Julia y Óscar pertenecen a una generación en la que el amor, el sexo y las relaciones son más libres y respetuosas que las de sus padres, las tretas ruines de Javier y Carlota ponen todo patas arriba a medida que la fecha de la boda se acerca. Porque por mucho que todos ellos hayan explorado todos los lados de la cama, en el amor y el sexo la única certeza es que nadie sabe nada.

Ya han pasado dos décadas desde que se estrenara 'El otro lado de la cama', esa comedia musical que fue un auténtico éxito del cine español, con María Estévez, Willy Toledo, Ernesto Alterio, Paz Vega y Natalia Verbeke. Esta entrega ya es la tercera de la saga, y nos muestra a casi todos los personajes teniendo que madurar y gestionar sus familias y sus relaciones entre ellos. La crítica no la recibió con tanto entusiasmo como en la primera ocasión, pero sigue siendo una comedia divertida y muy entretenida. "Es verdad que te das cuenta del tiempo que ha pasado, de dónde venimos, todo lo que nos ha pasado en la vida y siempre es una alegría volver a cantar, a bailar, hacer comedia, estar con mis compañeros...", contó Pilar Castro para Telecinco.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en Prime Video

Cochinas

Sinopsis: Valladolid, año 1998. Nines es un mujer conservadora, un ama de casa que se ve obligada a tomar las riendas de la familia cuando su marido se queda en coma. Eso implicada gestionar el negocio familiar: un videoclub en horas bajísimas en el que lo único que da beneficios es el alquiler de películas porno. Así que la solución será que el local se especialice en ello, convirtiéndose de paso en un epicentro de la liberación sexual tardía de buena parte del barrio, y de la propia Nines.

La dirección de 'Cochinas' tiene a tres mujeres a su cargo: Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago. Con Malena Alterio, Celina de Molina y Álvaro Mel, se trata de una serie diferente e irreverente. La ficción, presentada en el Festival de Málaga, nos lleva a la España de los años 90, con una ama de casa dispuesta a todo para salvar el negocio. Carlos del Hoyo, uno de los creadores de la maravillosa 'Señoras del (h)Ampa', está detrás de 'Cochinas'. "Empecé a leer los guiones y me fascinó. Es un personaje muy divertido, pero también muy humano", explicó Alterio en una entrevista para Los Lunes Seriéfilos.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Sinopsis: ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.

El realizador coreano Kogonada vuelve a trabajar con Colin Farrell tras la estupenda 'Despidiendo a Yang', pero ahora uniéndole a Margot Robbie o Kevin Kline en una comedia romántica con toques de realismo mágico que, aunque prometía ser uno de los grandes estrenos del año pasado, no tuvo la presencia que se le presuponía a priori. Y aunque la película tiene sus fallos, es una pena que no haya tenido más promoción. Incluso podría parecer una historia de Makoto Shinkai, el célebre realizador japonés.

"Trabajar con Margot fue la mayor alegría para mí en todo esto", reveló Farrell en una entrevista para Fotogramas. "Cada día de rodaje con ella fue como tener una compañera de baile extraordinaria. Todo lo que hice en la película fue a través de ella, compartiendo momentos. Eso fue lo más bonito. Y además fue fácil desde el primer día: hicimos una semana de ensayos, nos sentamos a hablar, compartimos cosas personales y hasta hicimos pequeños viajes en coche por Los Ángeles. Íbamos a por comida rápida, leíamos escenas en el coche… Fue un viaje de exploración precioso. Y todavía siento que es una conversación entre nosotros que sigue abierta".

Fecha de estreno: 23 de abril

Yo siempre a veces

Sinopsis: Laura se quedó embarazada una semana después de conocer a Rubén, estando muy ciega de amor y de droga. Seis meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma.

Creada por Marta Bassols y Marta Loza, esta nueva serie original de Movistar Plus+ está producida por Los Javis. Dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. El rodaje ha tenido lugar en diversas localizaciones de Barcelona y de Berlín. La definen como un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas. Una comedia dramática sin tapujos, una serie que desmitifica la familia y la pareja perfectas como respuesta a las expectativas de una generación.

El reparto está encabezado por Ana Boga y David Menéndez. Además nos encontramos con Marta Bassols, Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros y Diane Guerrero. Además, cuenta con Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches.

"Vi a mi amiga Marta Bassols, que había sido la primera en aventurarse a ser madre, y lo estaba haciendo muy bien, pero también atravesando muchas dificultades, y me di cuenta de que esa manera de maternar no se había retratado todavía", comentó una de las creadoras de la serie, Marta Loza, en una entrevista para El Periódico.

Fecha de estreno: 23 de abril

Weapons

Sinopsis: Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

Zach Cregger dirigió la gran sorpresa de terror del año pasado. Con Josh Brolin y Julie Garner de protagonistas, 'Weapons' arrasó en taquilla con su modesto presupuesto, y también en redes sociales. E incluso le consiguió un Oscar a Amy Madigan por dar vida a la tenebrosa tía Gladys. Algunos la definen como 'película de terror'. Otros, como 'comedia involuntaria'. Lo cierto es que todos tienen razón, porque la película es una mezcla de géneros que, aunque parece imposible, acaba funcionando en su conjunto.

Ha conseguido dividir al público, eso sí. Pero mejor eso que pasar inadvertida o dejar indiferente, ¿verdad? La atmósfera es muy interesante, y los personajes están bastante bien definidos. De hecho, hay planes para hacer una precuela sobre uno de ellos (no vamos a desvelar su identidad, porque ver esta película sin saber nada o casi nada es lo más indicado). Uno de esos títulos pequeños que arrasan, y que llega a digital pocos meses después de su estreno en cines.

"Me siento muy identificado con Stephen King cuando explica que, como escritor, eres un paleontólogo y estás desenterrando un esqueleto de dinosaurio, hueso por hueso. No sabes qué tipo de dinosaurio es, solo puedes descubrirlo a medida que avanzas. Yo dejo que la historia me diga lo que quiere ser, intento no estorbar, y en ese momento estaba pasando por algo muy difícil", contó Zach Kregger para Fotogramas sobre la creación de la película. "Perdí a uno de mis mejores amigos en un accidente y no tenía un lugar donde canalizar esas emociones. No me senté con la intención de escribir una película, simplemente quería vomitar mis emociones".

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en HBO MAX

Half Man

Sinopsis: La serie sigue a los "hermanos" separados Niall y Ruben. Cuando Ruben, el "hermano" separado de Niall, aparece en su boda, se desata una explosión de violencia que nos catapulta al pasado y nos hace revivir sus vidas.

A lo largo de casi 40 años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretan a Niall y Ruben en su juventud, en una serie que explora los altibajos de la relación entre Ruben y Niall, desde que se conocen como adolescentes problemáticos hasta que son testigos de su ruptura como adultos. Con todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, enfadados y desafiantes que se producen por el camino. La serie captura la energía salvaje de una ciudad en transformación, incluso de un mundo en transformación, y sondeará las profundidades de lo que significa ser un hombre. La serie ha sido creada, escrita y producida por Richard Gadd. ¿Y de qué nos suena ese nombre? Por ser el artífice detrás de la increíble 'Mi reno de peluche'.

En esta ocasión, Richard Gadd también protagoniza la serie junto a Jamie Bell ('Billy Elliott'). En esta ficción, se plantea la eterna pregunta: ¿qué es un hombre? O quizá más bien ¿qué te hace ser un hombre? Así que esperamos una buena dosis de drama de ese que te hace apartar la mirada... pero del que quieres saber más. "Sentí que era interesante explorar la masculinidad disfuncional, de dónde viene, y cómo evoluciona a lo largo del tiempo", explicó Gadd para GQ.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en SkyShowtime

El homenaje

Sinopsis: Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa.

La serie póstuma de Eusebio Poncela (que iba a llamarse originalmente 'Matices') llega gracias a SkyShowtime, y con un reparto plagado de nombres increíbles como Luis Tosar, Elsa Pataky, Miriam Giovanelli o Juana Acosta. Se estrenarán los cuatro primeros capítulos y luego los cuatro siguientes a la semana posterior del estreno. Elsa Pataky y Sergio Cánovas son los productores ejecutivos, y Cánovas también es el director.

"El reto de dar vida a este personaje es que fuera creíble. Porque a mí no me han psicoanalizado nunca, por más que vaya a Argentina y tenga amigos allí", explicó Poncela en una entrevista para El Periódico. "Siempre he pensado que uno se lo soluciona solito, y así lo he hecho. No es que fuera prejuicioso con el tema de las sesiones, simplemente que no lo hacía. Así que estaba la dificultad añadida de que nunca lo había practicado".

Fecha de estreno: 23 de abril

Más estrenos semanales