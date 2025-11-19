La miniserie de solo siete capítulos que recomienda ver Ernesto Alterio y está disponible en esta plataforma

Ernesto Alterio acaba de estrenar su nueva película, 'Todos los lados de la cama'. Se trata de la continuación de 'El otro lado de la cama' y 'Los dos lados de la cama', filmes que triunfaron a comienzos de los 2000. Ahora, esperan repetir el mismo éxito con la nueva cinta.

El actor, que de nuevo se mete en la piel de Javier, encabeza el reparto junto a Pilar Castro, Jan Buxaderas y Lucía Caraballo. Para hablar de este y otros muchos temas, Ernesto Alterio ha concedido una charla en la que también recomienda ver una serie que ha visto recientemente y que le ha conquistado.

"Estoy trabajando tanto últimamente que no me ha dado tiempo de ver nada, pero lo último que he visto y que me ha gustado es una miniserie de HBO Max que produce y protagoniza Mark Ruffalo. Se llama 'Task'", ha confesado en una entrevista a Mundo Deportivo el hermano de Malena Alterio sobre esta miniserie de siete capítulos que se estrenó el pasado mes de septiembre.

'Task', la serie que ha conquistado a Ernesto Alterio

Ernesto Alterio reconoce que "me gustó el tratamiento que se le da a los personajes. El protagonista es un personaje complejo, no es el típico héroe. Es un cura que dejó los hábitos, que tiene unas relaciones familiares complejísimas. Pero ahora trabaja para el FBI y tiene que sacar adelante una investigación".

"Son personajes todos marginales, en un pueblo de Maine, en la parte profunda de Estados Unidos. Tienen muchos problemas y una gran humanidad", explica Ernesto Alterio sobre los motivos por los que le conquistó esta ficción disponible en HBO y protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey.

'Task' está ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia. Un agente del FBI (Ruffalo) dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada (Pelphrey). Completan el reparto Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. Y está dirigida por Brad Ingelsby, Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield.