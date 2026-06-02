Claudia, Aratz o Maica: El sorprendente salvado en 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto se juegan la expulsión más dura de la edición este próximo jueves en 'Supervivientes 2026'. Tras la eliminación de Borja Silva en la gala dominical de 'Conexión Honduras', se llevó a cabo una ronda de nominaciones.

Un reparto de puntos que dejó a tres nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición, que ya encara su recta final. Claudia y Aratz fueron señalados por el grupo y Maica recibió la designación directa por parte del líder, que fue Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

En consecuencia, Maica y Claudia, dos grandes amigas, se encuentran a expensas del implacable juicio de los espectadores de 'Supervivientes 2026' junto a Aratz Lakuntza; un peso pesado de la temporada que ha demostrado ser imbatible en los televotos, eliminando a adversarios muy potentes como Almudena Porras, Gerard Arias o Nagore Robles.

Además de su fortaleza, el fandom de Claudia Chacón y Maica Benedicto es prácticamente el mismo, por lo que hay una elevada posibilidad de que se dividan votos entre sus seguidores y que eso acabe beneficiando a Aratz de cara a la primera salvación, que tendrá lugar hoy martes en una nueva entrega de 'Tierra de Nadie'.

De momento, con más de 50 mil votos emitidos en menos de 48 horas, en la referente encuesta de El Televisero se ve reflejado ese hipotético escenario. Ahora mismo, Aratz Lakuntza es el más respaldado por nuestros lectores con un gran 44% frente al 31% de Maica y el 25% de Claudia.

De confirmarse este supuesto de manera oficial, habría un giro muy drástico en la tendencia del voto: el salvado sería el participante vasco y la próxima expulsión se debatiría entre las dos concursantes, con especial peligro para Claudia al ser la menos votada en este instante.

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva eliminación de 'Supervivientes 2026': Aratz, Maica o Claudia? Sigue votando en la encuesta de El Televisero. Asistimos a la salvación más decisiva.