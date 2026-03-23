Amazon Prime Video pone fecha a la llegada de 'Cochinas', su nueva serie con Malena Alterio y Álvaro Mel, y lanza el tráiler

Prime Video ha anunciado hoy la fecha de estreno de 'Cochinas', su nueva serie protagonizada por Malena Alterio después de que Elena Anaya se cayera del reparto. La serie, que cuenta también con Álvaro Mel ('Un cuento perfecto') y Celia Morán, llegará a la plataforma el próximo 24 de abril.

Además de anunciar su fecha de estreno, la plataforma también ha lanzado el tráiler oficial de la serie dirigida por Andrea Jaurrieta ('Nina'), Laura M. Campos ('Valeria') y Núria Gago ('Su vida en tus manos').

Raquel Pérez ('Caída libre', 'Los protegidos: A.D.N.'), Celia de Molina ('Días Mejores', 'Urban. La vida es nuestra'), Chani Martín ('Poquita fe'), Esperanza de la Encarnación ('HIT', 'El ministerio del tiempo'), Álvaro Almodóvar ('Mariliendre'), Albert Baró ('Nacho', 'Merlí'), Ana Mencía ('Las señoras del Hampa', 'Todo lo otro'), Josele Román ('Segunda muerte', 'Black Story') y Aina Picarolo ('Nina', 'La casa entre los cactus') completan el reparto.

Malena Alterio, la gran protagonista

Malena Alterio interpreta a Nines, la abnegada ama de casa que hace malabares para sacar adelante a su familia, y quien poco a poco se va liberando de sus propios prejuicios, empezando a dejarse llevar por el empoderamiento profesional y el placer sexual.

Celia Morán es Chon, una mujer dura y hecha a sí misma que vive su propia liberación sentimental en el viaje que hace junto a Nines para salvar al Dorothy. Álvaro Mel interpreta a Agustín, un chico tímido y despistado que guarda un gran secreto: el sexo no va con él y su liberación pasa por aceptarse a sí mismo, lo que no será fácil.

Así es 'Cochinas'

Valladolid, 1998. Nines es un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma, dejando el videoclub familiar a su cargo. Nines descubre que el negocio está en quiebra, y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno.

Lo que le faltaba, rodearse de penes y pezones todo el santo día. Menos mal que tiene la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido, para convertir el "Dorothy" en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará convirtiéndose en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio. La liberación sexual ya es imparable.