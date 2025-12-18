Prime Video anuncia su nueva serie con Malena Alterio y Álvaro Mel: reparto completo y sinopsis

Malena Alterio encabezará el reparto de 'Cochinas', la nueva serie original de Prime Video que verá la luz en 2026. Junto a la actriz, los protagonistas de la ficción son Álvaro Mel ('Un cuento perfecto') y Celia Morán.

Raquel Pérez ('Caída libre', 'Los protegidos: A.D.N.'), Celia de Molina ('Días Mejores', 'Urban. La vida es nuestra'), Chani Martín ('Poquita fe'), Esperanza de la Encarnación ('HIT', 'El ministerio del tiempo'), Álvaro Almodóvar ('Mariliendre'), Albert Baró ('Nacho', 'Merlí'), Ana Mencía ('Las señoras del Hampa', 'Todo lo otro'), Josele Román ('Segunda muerte', 'Black Story') y Aina Picarolo ('Nina', 'La casa entre los cactus') completan el reparto.

'Cochinas' está producida por Os lo dije con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián a cargo de la producción ejecutiva, con Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo como creadores y guionistas. La serie está dirigida por Andrea Jaurrieta ('Nina'), Laura Campos ('Valeria') y Núria Gago ('Su vida en tus manos').

Malena Alterio encabeza el reparto de 'Cochinas'

Malena Alterio interpreta a Nines, la abnegada ama de casa que hace malabares para sacar adelante a su familia, y quien poco a poco se va liberando de sus propios prejuicios, empezando a dejarse llevar por el empoderamiento profesional y el placer sexual.

Celina Morán es Chon, una mujer dura y hecha a sí misma que vive su propia liberación sentimental en el viaje que hace junto a Nines para salvar al Dorothy. Álvaro Mel interpreta a Agustín, un chico tímido y despistado que guarda un gran secreto: el sexo no va con él y su liberación pasa por aceptarse a sí mismo, lo que no será fácil.

Chani Martín interpreta a Mariano, el marido de Nines, un tipo alegre e ingenuo que montó su videoclub hace una década movido por su amor al cine, pero no ha logrado sacarlo a flote. Aina Picarolo es Tere, la hija mayor de Nines y Mariano, quien tiene que asumir el peso de la casa y el cuidado de su hermano pequeño mientras lidia con el circo que supone ser una adolescente a las puertas del nuevo milenio.

Álvaro Almodóvar es Andrés, el hijo menor de la familia, un niño adorable que vive en su mundo de piruleta y fan absoluto de Azúcar Moreno. Raquel Perez es Mariví, una mujer superada de carácter áspero. Gracias al Dorothy y a sus amigas, descubrirá el maravilloso mundo del onanismo y se hará con la fuerza necesaria para reivindicar su lugar en el mundo.

Celia de Molina es Encarni, mejor amiga de Nines y su constante apoyo aunque la labor secreta de nuestra protagonista en el videoclub pronto abrirá una brecha entre ellas. Esperanza de la Encarnación interpreta a Paca, encargada de la charcutería del mercado del barrio, a la que la comunidad del Dorothy le ayudará a superar sus miedos y complejos.

Así es 'Cochinas'

Valladolid, 1998. Nines es un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma, dejando el videoclub familiar a su cargo. Nines descubre que el negocio está en quiebra, y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno.

Lo que le faltaba, rodearse de penes y pezones todo el santo día. Menos mal que tiene la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido,para convertir el "Dorothy" en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará convirtiéndose en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio. La liberación sexual ya es imparable.