Julia Luna, la histórica voz de la natación en RTVE, se rompe en su última retransmisión: "No soy protagonista de nada"

Poco a poco, los rostros más históricos de RTVE van diciendo adiós. Hace un mes, era Anna Bosch la que se despedía de la Corporación pública tras años como corresponsal para disfrutar de una merecida jubilación, y ahora ha sido Julia Luna, la voz de la natación española en RTVE.

La periodista, con 38 años de experiencia profesional vinculada exclusivamente al deporte, se ha jubilado tras la última jornada de los Campeonatos de Europa de Natación. Desde 2004, se ha dedicado únicamente a los deportes acuáticos, aunque ya había debutado en esta matera en el Mundial de 2001.

A lo largo de su trayectoria como narradora en RTVE, Julia Luna ha celebrado los éxitos de Gemma Mengual, Ona Carbonell y el resto del equipo de natación artística. También los metales de Hugo González, Aschwin Wildeboer, Erika Villaécija, Melani Costa y, por supuesto, el oro olímpico de Mireia Belmonte.

La última retrasmisión de la periodista en RTVE dio comienzo con total naturalidad, sin hacer alusión en ningún momento a su despedida. Y es que para ella, como toda buena narradora, los protagonistas han sido siempre los nadadores. Sin embargo, su compañera en el set, Erika Villaécija, ha dado paso a un vídeo sorpresa en el que deportistas como Duane Da Rocha, Jessica Val, Rafa Muñoz, Marco Rivera, o incluso el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, le han felicitado por su extensa trayectoria. Además, le han agradecido su compromiso con los deportes acuáticos.

Julia Luna se despide, muy emocionada, de RTVE

"Tu voz siempre será parte de la historia de nuestra natación. Gracias por tanto, Julia", concluía la pieza que conseguía emocionar a la periodista. Sin poder contener las lágrimas, el rostro de RTVE se limitaba a decir: "No puedo, muchísimas gracias. Estoy superemocionada". Aunque Villaécija le dejaba claro que se merecía "esto y mucho más", ella insistía en que "yo no soy protagonista de nada, no me merezco nada. He tenido el privilegio de poder conocer a varias generaciones de nadadores, entrenadores y clubes absolutamente excepcionales".

"Mil gracias a vosotros por todos estos años y también por el contacto personal que he tenido con vosotros. Me habéis ayudado a crecer profesionalmente. Lo guardaré muy dentro. Muchas gracias", finalizaba su emotivo alegato Julia Luna, antes de retrasmitir por última vez una jornada de natación, que concluyó con dos medallas para España. Una vez la narración llegó a su fin, llegó el momento de la despedida. "Ha sido un placer cerrar esta etapa profesional contigo. Empecé en Fukuoka en 2001 donde tú eras la gran estrella de la delegación. Has significado mucho para la natación española", le decía Erika Villaécija.

Acto seguido, tomaba la palabra su compañera, con la voz quebrada por la emoción: "Quiero daros las gracias. Ha sido espectacular el vídeo, no podía parar de llorar. Creo que no me lo merezco, pero estoy muy agradecida por el cariño que se desprende de todo esto. He conocido varias generaciones de nadadores y quiero daros las gracias a todos. También poner en valor el trabajo de los entrenadores españoles y el de los clubes, grandes y pequeños de base. Ahí seguiré en la piscina como aficionada, disfrutando como siempre de la natación. Muchísimas gracias por todo lo que me habéis dado y hasta siempre", finalizaba Julia Luna.

Este pequeño homenaje es una ínfima parte de todo lo que has hecho por la natación española y mundial.



Gracias, Julia Luna, por 30 años haciéndonos vibrar y contando con pasión y rigor tantos éxitos y tristezas de competiciones de todo tipo.



¡Te vamos a echar mucho de menos! pic.twitter.com/OFrhpZevLW — Teledeporte (@teledeporte) August 16, 2026