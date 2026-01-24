Anna Bosch, periodista de RTVE, alerta de lo que ha visto en la estación de tren de Atocha tras el accidente en Adamuz

Ha pasado casi una semana del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que dejó, al menos, 45 fallecidos y decenas de heridos. Este sábado, 23 de enero, la estación de Atocha en Madrid parecía una estación fantasma. Así lo ha sentido la histórica corresponsal de TVE Anna Bosch, quien ha expresado a través de sus redes sociales lo vivido.

Y es que, como ella misma ha recordado, no hay trenes de alta velocidad Madrid- Andalucía, debido a que la línea todavía sigue cerrada como consecuencia del terrible accidente del pasado domingo. Miles de personas se vieron afectadas por estas cancelaciones, ya que es una de las líneas que más pasajeros suele tener a diario, y más si cabe en fin de semana.

Anna Bosch, impactada ante la poca afluencia de pasajeros en Atocha

"Desde la pandemia que no veía el vestíbulo de Alta Velocidad de Atocha tan vacío. ¡Un sábado por la mañana!", escribía Anna Bosch en su cuenta de X, sorprendida por la poca afluencia de gente. Algo normal si tenemos en cuenta esta circunstancia, como la propia periodista ha recordado a un seguidor que le ha contestado: "No hay trenes alta velocidad Madrid-Andalucía".

Desde la pandemia que no veía el vestíbulo de Alta Velocidad de Atocha tan vacío. ¡Un sábado por la mañana!#trenes pic.twitter.com/ZyhAIYaW7d — Anna Bosch (@annabosch) January 24, 2026

También, el locutor de Los 40 y comentarista de RTVE en Eurovisión, Tony Aguilar, ha mostrado su incredulidad ante lo que ha presenciado en la Estación de Atocha. "Está prácticamente vacía. Sobrecoge la imagen comparada con cualquier otro sábado del año. Las pantallas están casi todas en rojo entre cancelaciones y retrasos. De momento mi Iryo a Barcelona no tiene hora confirmada de salida", ha publicado en su X.

La estación de Atocha está prácticamente vacía. Sobrecoge la imagen comparada con cualquier otro sábado del año. Las pantallas están casi todas en rojo entre cancelaciones y retrasos. De momento mi IRYO a Barcelona no tiene hora confirmada de salida. — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) January 24, 2026

El pasado lunes, todavía con el impacto en el cuerpo de lo ocurrido, miles de pasajeros tuvieron que hacer frente a la cancelación de sus trenes. Solo el lunes más de 200 trenes se vieron afectados por esta suspensión, teniendo en cuenta los diferentes enlaces, ida y vuelta, de AVE, Alvia y Avlo de Renfe, junto a los servicios de Oigo e Iryo, que no viajan a Huelva, pero sí a Sevilla, Córdoba y Málaga. Las tres compañías habilitaron rápidamente el cambio o reembolso gratuito a las personas afectadas a través de sus páginas web y otros canales de atención al cliente.

Ya el martes, Renfe activó un plan alternativo, debido a que la previsión es que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no esté reestablecida hasta el próximo 2 de febrero. Este plan alternativo consiste en combinar trayectos en tren y en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje. "Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios", señaló Renfe en un comunicado.

Los servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga combinarán trayecto en tren con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. La compañía también los ofrecerá entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional. Los viajeros pueden solicitar el reembolso de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo o realizar un cambio de devolución de diferencia.