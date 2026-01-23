El Gran Wyoming pone en el disparadero a Ayuso por su última salida de tono al utilizar el accidente de Adamuz

'El Intermedio' ha mantenido su foco este jueves en el trágico accidente ferroviario acontecido en Adamuz el pasado domingo y la investigación de sus causas, que aún sigue fraguándose. Así, el Gran Wyoming no ha dudado en reaccionar a la última salida de tono de Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado la catástrofe para arremeter contra el Gobierno, plantándose incluso con el funeral de estado que se celebrará en Huelva el próximo 31 de enero.

"No es cuestión de hacer justicias o venganzas, pero todos sabemos que quién impone la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados, porque esta vez no tienen a quién culpar", ha explicado la presidenta madrileña durante su última aparición en Onda Madrid, desmarcándose del tiempo de consenso propuesto por el Gobierno para esclarecer las causas tras el siniestro.

El Gran Wyoming echa por tierra las quejas de Isabel Díaz Ayuso sobre el funeral de estado para las víctimas de Adamuz

"El consenso cuando es malo no es consenso, es otra cosa. No todo lo que se consensúa siempre es bueno", ha añadido Ayuso en su intervención, la cuál no ha tardado en diseccionar el conductor de 'El Intermedio'. "Sobre todo cuando no se consensúa nada. Pero bueno, había que probar... Pues claro que sí, que luto ni que luto. Ayuso quiere que el Partido Popular le dé caña al gobierno, día y noche, por tierra, mar, aire y ahora también, por la vía del tren", ha sentenciado el Gran Wyoming entre risas.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con las últimas novedades de la investigación del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz. #elintermedio pic.twitter.com/zKAUkk4oTi — El Intermedio (@El_Intermedio) January 22, 2026

Así, el presentador no ha dudado en poner el foco en la jugada de la presidenta para convertir esta tragedia en una nueva arma arrojadiza contra Pedro Sánchez. "Lo que está claro es que hay que ampliar aún más la investigación y averiguar cómo es posible que Ayuso haya estado dos días sin dar la nota", ha subrayado el comunicador de La Sexta, recuperando también otra de las reflexiones más polémicas de la líder del PP sobre los convoyes accidentados.

"Los trenes que van de Madrid a Barcelona, como el siniestrado, son trenes que tienen mucha Agenda 20/30, menú cinco idiomas y yo llego a una estación nombre de mujer, ya, pero lo que quiero es que llegue puntual y llegar con vida", ha señalado Isabel Díaz Ayuso. "Joder, llevan la agenda 20/30, a mí nunca me la han dado, con lo bien que me vendría. Es que tiene cada cosa, la tendríamos que tener aquí de guionista porque nos íbamos a reír", señalaba el Gran Wyoming tras repasar las declaraciones junto a Sandra Sabatés.

Con ironía, el conductor de 'El Intermedio' ha aplaudido el discurso de la presidenta madrileña. "Pues ya ha desenmascarado al gobierno, todos los millones invertidos van para tontadas woke, como poner nombre de mujer a una estación, tener menús hasta en chino o poner pestillos en los baños, cosas ideológicas que no salvan vidas", ha reconocido con sorna el presentador.

"Yo creo que Ayuso quiere que vuelvan los trenes de antes, concretamente los de vapor. Porque para ella todo lo que sea echar leña al fuego es poco", añadía el Gran Wyoming entre risas del público. Sin embargo, como han repasado en 'El Intermedio', las quejas de la madrileña no se han quedado ahí, pues también ha cargado contra el funeral de estado acordado en Huelva, de donde eran la mayoría de las víctimas, que se celebrará el próximo 31 de enero.

"Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que insisto son de todos, había mayoría de andaluces pero ese dolor es compartido por todos los españoles, no creo que esto se pueda dividir como si fuésemos 17 naciones", ha señalado Isabel Díaz Ayuso tras proponer celebrar un acto en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Y el Gran Wyoming no ha tardado en dar contestación. "Bueno, parece que esta señora no puede estar ni un minuto sin ser protagonista. Es superior a ella, tiene que estar en todas las salsas. Seguro que también estaba mosca porque no la han nominado a los Oscar", ha sentenciado el comunicador. Pero tras escuchar su última queja, señalando al Gobierno por no haber tenido en cuenta a la Comunidad de Madrid para celebrar el acto, el conductor de 'El Intermedio' no ha sabido cómo reaccionar.

"Es que no he entendido nada de lo que quiere decir en realidad, pero bueno", ha señalado con gesto confuso el Gran Wyoming. "Es muy fuerte, dice que no quiere criticar pero que critica... Fundamentalmente, ¡Ni una llamada ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid para organizar un funeral en Huelva!", ha insistido el presentador, sin salir de su asombro ante las quejas de Ayuso. "Si es que para estas cosas hay que llamarla, ella siempre está disponible para acaparar los focos. Bueno, a no ser que llamen a declarar a su novio que ahí, ya no...", terminaba señalando.