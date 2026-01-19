Actualidad

La Sexta cancela la emisión de 'El Intermedio' ante su cambio de programación en favor de 'La Sexta Noticias'

por Pedro Jiménez

La cadena de Atresmedia se vuelca con la última hora sobre el trágico accidente ferroviario de Córdoba y altera su parrilla de este lunes

El Gran Wyoming en 'El Intermedio' | La Sexta

Atresmedia ha anunciado una importante modificación de programación en La Sexta que, como ya sucedió anoche con Ana Cuesta al frente, se va a volcar a lo largo de la jornada de este lunes en la cobertura sobre la tragedia ferroviaria de Córdoba en la que han fallecido al menos 39 personas.

Así, después de cambiar la parrilla matinal, adelantando 'Al Rojo Vivo' con Antonio García Ferreras a las 09:30 horas, la cadena ha decidido cancelar 'Zapeando', el programa de sobremesa de Dani Mateo, y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming. Ambos espacios serán sustituidos por espacios informativos.

La Sexta indica en su EPG un especial de 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo que arrancará a las 15:45 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas; momento en el que se dará el relevó a la segunda edición de las noticias presentadas por Rodrigo Blázquez.

Por la noche, tras 'La Sexta Clave', el canal seguirá realizando un seguimiento exhaustivo de la última hora sobre el accidente ferroviario en Adamuz, ofreciéndose un informativo especial que reemplazará a 'El Intermedio' y a 'El taquillazo' en access y en prime time.

Así queda la programación de La Sexta este lunes:

  • 09:30 horas - 'Al Rojo Vivo'
  • 14:10 horas - 'La Sexta Noticias 1'
  • 15:45 horas - 'Más vale tarde' (Especial)
  • 20:00 horas - 'La Sexta Noticias 2'
  • 21:00 horas - 'La Sexta Clave'
  • 21:30 horas - Especial informativo

