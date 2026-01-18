RTVE y La Sexta levantan su programación y se cancela 'La película de la semana' en La 1 por el accidente de tren en Córdoba

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad sobre las 19:45 horas de este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha provocando al menos 21 muertos y decenas de heridos graves, ha trastocado las programaciones de varias cadenas de televisión. Los dos canales que se han volcado con la cobertura del grave accidente han sido La 1 de RTVE y La Sexta, que en la noche del domingo han programado informativos especiales para seguir la última hora del suceso.

Por una parte, y tras finalizar el 'Telediario 2' del fin de semana, La 1 ha proseguido durante toda la noche con su cobertura con un especial informativo conducido también por Lourdes Maldonado. Una oferta extraordinaria que ha supuesto la cancelación de su oferta prevista para este domingo 18 de enero, la película 'Misión: Imposible. Fallout' dentro del contenedor cinematográfico 'La película de la semana'.

Seguimos en directo en todos los medios de RTVE informando del gravísimo accidente ferroviario ocurrido en Córdoba donde ya se confirman 10 muertos.



A esta hora Especial Informativo en La 1 y el canal 24h con @lourdesmaldonad y en RNE y Radio 5 con Ana Marta Ersoch — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 18, 2026

Lo servicios de emergencias trabajan para el rescate de personas atrapadas



La última hora de todo lo que está ocurriendo, en la programación especial de @la1_tve y el #canal24Horas



Síguelo en directo también por @rtveplay



🔸https://t.co/Wf6phS2waG

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

Mientras que La Sexta ha ofrecido el estreno de la nueva temporada de 'Lo de Évole' con Manuel Carrasco y después del regreso de Jordi Évole ha levantado su parrilla para emitir a partir de las 22:40 horas un especial de 'La Sexta Noticias' conducido por Ana Cuesta.

🔴Programación especial de @sextaNoticias, a partir de las 22.40 h — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 18, 2026

Especial 'La Sexta Noticias' con Ana Cuesta este domingo

Por otra parte, el resto de generalistas sí han mantenido su oferta habitual nocturna en el prime time: Antena 3 ha estrenado un nuevo episodio de la serie turca 'Una nueva vida', Cuatro un nuevo programa de 'Cuarto Milenio' y Telecinco una segunda gala más reducida de 'Cuentas pendientes' de 'GH DÚO 4' conducida por Ion Aramendi.

Ha sido pasadas las once de la noche cuando Telecinco ha cortado la gala de 'GH DÚO' para ofrecer un breve avance de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo. A lo largo de la noche ha emitido más avances cortos para actualizar los últimos datos del accidente. Y ha concluido la gala del reality en torno a las 00:38 horas para entregar el resto de la noche a un especial informativo con Franganillo.

La última hora del accidente de dos trenes en Córdoba, con @cfranganillo: el descarrilamiento de los tres últimos vagones de un tren de Iryo ha invadido la vía contraria impactando con un tren de Alvia que venía en sentido contrario — Informativos Telecinco (@informativost5) January 18, 2026

Por último, Antena 3 ha interrumpido su oferta al filo de la medianoche y ha conectado a las 23:43 horas con un avance informativo de 'Antena 3 Noticias' con Mónica Carrillo actualizando todo lo sucedido en este trágico accidente.