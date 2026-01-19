RTVE trastoca gran parte de su programación: La 1 cancela 'La Revuelta', 'Aquí la Tierra' y el estreno de 'DecoMasters'

La 1 de RTVE se vuelca este lunes con la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) -como así demostró anoche con un informativo especial de más de cinco horas de duración con Lourdes Maldonado al frente- y anuncia una programación especial a lo largo de la jornada que implicará la suspensión de algunas de sus ofertas previstas.

Para empezar, la cadena pública ha decidido prescindir del segundo bloque de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz (el que se ofrece de 14:20 a 15:00 horas) para arrancar desde entonces un informativo especial con Alejandra Herranz en el lugar del accidente que ha dejado al menos 40 fallecidos según las autoridades.

📌 Tragedia ferroviaria en Adamuz: Programación especial con Alejandra Herranz desde el lugar del accidente que continuará en los Telediarios y a lo largo de todo el día.



📌 Especial informativo desde las 14:20h en @rtve. pic.twitter.com/l3GulkrvZc — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 19, 2026

A continuación, la cobertura sigue en el 'Telediario 1', conducido por Lourdes Maldonado en plató, con el minuto a minuto desde la zona cero del siniestro. A partir de las 15:55 horas, el relevo lo cogerá 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró, que dedicará toda su emisión a informar del suceso con diversos puntos de directo en los escenarios más importantes.

Por su parte, las series diarias de La 1 de RTVE, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', sí se mantendrán inalterables en la parrilla y en su franja habitual. Posteriormente, desde las 19:35 horas, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora volverá a retomar la cobertura informativa. Ya a partir de las las 20:25 horas, Pepa Bueno se pondrá a los mandos de otro especial que enlazará con el 'Telediario 2', lo que significa que también se suspenderá 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

Por la noche, La 1 de RTVE ha determinado cancelar también tanto 'La Revuelta' de David Broncano y como el estreno de 'Decomasters', la nueva apuesta de entretenimiento con famosos y con Patricia Montero como maestra de ceremonias que tenía previsto lanzarse este lunes.

En su lugar, se emitirá un especial que arrancará desde las 22:00 horas y que contará con todas las claves de la tragedia, con el análisis de expertos y con entrevistas. Se prolongará hasta la madrugada. Desde la cadena se informa del aplazamiento del estreno de 'Decomasters' al próximo lunes 26 de enero.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este lunes