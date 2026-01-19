Actualidad

RTVE trastoca gran parte de su programación: La 1 cancela 'La Revuelta', 'Aquí la Tierra' y el estreno de 'DecoMasters'

por Pedro Jiménez

La 1 de RTVE cambia su programación este lunes para hacer seguimiento del minuto a minuto de la tragedia en Adamuz: Retira 'Aquí la tierra' y 'La Revuelta' y aplaza el estreno de 'DecoMasters'

Principales rostros de La 1 de RTVE y logo de la cadena
Algunos de los principales rostros de La 1 de RTVE y logo de la cadena | Montaje El Televisero

La 1 de RTVE se vuelca este lunes con la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) -como así demostró anoche con un informativo especial de más de cinco horas de duración con Lourdes Maldonado al frente- y anuncia una programación especial a lo largo de la jornada que implicará la suspensión de algunas de sus ofertas previstas.

Para empezar, la cadena pública ha decidido prescindir del segundo bloque de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz (el que se ofrece de 14:20 a 15:00 horas) para arrancar desde entonces un informativo especial con Alejandra Herranz en el lugar del accidente que ha dejado al menos 40 fallecidos según las autoridades.

A continuación, la cobertura sigue en el 'Telediario 1', conducido por Lourdes Maldonado en plató, con el minuto a minuto desde la zona cero del siniestro. A partir de las 15:55 horas, el relevo lo cogerá 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró, que dedicará toda su emisión a informar del suceso con diversos puntos de directo en los escenarios más importantes.

Por su parte, las series diarias de La 1 de RTVE, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', sí se mantendrán inalterables en la parrilla y en su franja habitual. Posteriormente, desde las 19:35 horas, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora volverá a retomar la cobertura informativa. Ya a partir de las las 20:25 horas, Pepa Bueno se pondrá a los mandos de otro especial que enlazará con el 'Telediario 2', lo que significa que también se suspenderá 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

Por la noche, La 1 de RTVE ha determinado cancelar también tanto 'La Revuelta' de David Broncano y como el estreno de 'Decomasters', la nueva apuesta de entretenimiento con famosos y con Patricia Montero como maestra de ceremonias que tenía previsto lanzarse este lunes.

En su lugar, se emitirá un especial que arrancará desde las 22:00 horas y que contará con todas las claves de la tragedia, con el análisis de expertos y con entrevistas. Se prolongará hasta la madrugada. Desde la cadena se informa del aplazamiento del estreno de 'Decomasters' al próximo lunes 26 de enero.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este lunes

  • 14:20 horas - Especial informativo
  • 15:00 horas - Telediario 1
  • 15:55 horas - Directo al grano
  • 17:35 horas - Valle Salvaje
  • 18:35 horas - La Promesa
  • 19:35 horas - Malas Lenguas
  • 20:25 horas - Especial informativo
  • 21:00 horas - Telediario 2
  • 22:00 horas - Especial informativo

