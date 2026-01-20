RTVE encadena un triple récord de audiencia: De la mayor cuota histórica de Intxaurrondo en La 1 al máximo de 'Mañaneros'

La 1 de RTVE lideró las audiencias de este lunes 19 de enero con un gran 13,8% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada debido a los numerosos récords que cosechó con su apuesta informativa.

En un día marcado por la actualidad tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, el consumo de información se disparó notablemente (fue el lunes con más espectadores del presente curso 2025/2026) y la cadena pública se convirtió en referencia absoluta para una gran parte.

Para empezar este análisis, en la franja matinal, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrolló con la mayor cuota de su historia (24,6%). Posteriormente, 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz registró máximo histórico en todos los parámetros con un 21% de share y más de 800 mil seguidores de media, dejando muy atrás a la competencia: 'Espejo Público' (13,3%) y 'El programa de Ana Rosa' (12,3%).

Estos desorbitados resultados provocaron que La 1 de RTVE redondeara una mañana histórica con un 22,1% de cuota en la franja de 07:00 a 14:00 horas; más de diez puntos por delante de Telecinco (11,9%) y casi nueve por encima de Antena 3 (13,3%).

Después, el especial informativo con Alejandra Herranz desde la zona cero de la catástrofe (ofrecido de 14:20 a 15:00 horas) rozó el 17% de cuota con más de 1,5 millones de espectadores. Fue segunda opción y se quedó muy cerca de 'La Ruleta de la Suerte' (19,2%).

El relevo lo cogió a continuación el 'Telediario 1'. Con Lourdes Maldonado desde plató y Alejandra situada en el epicentro de la noticia, anotó un récord de audiencia con un 19,2% de share y sobrepasando la barrera de los dos millones de televidentes. Se trató de un máximo de temporada y de la emisión más vista en casi un lustro; desde el año 2021.

Por la tarde, 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró a los mandos, promedió un destacado 12,4% y más de 1,1 millones de espectadores. Fue el segundo programa más visto desde su estreno el pasado mes de septiembre.

Las series diarias, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que se mantuvieron inalterables en un día de grandes cambios de programación, firmaron un 11,9% y un 12,5% respectivamente. Acto seguido, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora se quedó en un 11,1% y el avance informativo que reemplazó a 'Aquí la tierra' registró un 12,4%.

Por último, en la noche, después de tantas horas de información a lo largo de la mañana, la sobremesa y la tarde, La 1 de RTVE se desinfló. El especial que se emitió tras el 'Telediario 2' (14,1% y casi 1,9 millones) -con Pepa Bueno al frente y dedicado al análisis de la tragedia- no pasó del 8,7% de share y concitó a poco más de 800 mil telespectadores.