Quién es Luna Gallego, nuevo fichaje de 'La Promesa' en TVE e hija de una conocidísima actriz española

La actriz Luna Gallego se ha incorporado al elenco artístico de 'La Promesa' bajo el personaje de Estefanía Martín, la nueva doncella del palacio de los Luján que promete revolucionar algunas tramas y crear otras nuevas. Su debut se produjo en el capítulo 817 que La 1 de RTVE ofreció este lunes.

Y desde que ha puesto un pie en la zona de servicio ya ha empezado a generar las primeras suspicacias. No solo entre quienes van a ser sus compañeros, que la recibirán con recelos, sino entre los telespectadores del serial, pues nada más aparecer en escena hubo un cruce de miradas entre Estefanía y Carlo un tanto sospechoso. ¿De qué se conocen?

De hecho, la propia actriz ha hecho hincapié en esas desconcertantes miradas en su vídeo de bienvenida para redes sociales. "Aquí todos los personajes escondemos algo", ha advertido Luna Gallego al tiempo que ha sugerido estar "muy atentos a los próximos capítulos de 'La Promesa'.

Lo cierto es que, tal y como ha anunciado RTVE en el adelanto semanal de la ficción, la llegada de Estefanía, la nueva y exuberante sirvienta, generará inquietud y celos, especialmente en María Fernández, que se mostrará abiertamente hostil y ejercerá sobre ella un trato duro. No obstante, esos recelos serán generalizados en la zona de servicio e incluso en la zona noble, pues Leocadia desconfiará de su exuberancia.

A lo largo de la semana, María, un tanto extrañada con ciertos gestos, le pregunta a su novio Carlo por Estefanía, pero él le oculta su pasado en común. ¿De qué pasado estamos hablando? En paralelo, la llegada de Estefanía a La Promesa despertará el interés lascivo de Lorenzo mientras ella iniciará un flirteo con el padre Samuel.

En definitiva, el fichaje de Luna Gallego no dejará indiferente a nadie. Pero ¿quién es esta joven actriz? Pues bien, lo más noticiable es que procede de un clan de intérpretes españoles de éxito. Es hija de la conocida intérprete Myriam Gallego ('Águila Roja', 'La Moderna') y prima de Nuno Gallego, actor de relevantes producciones como 'UPA Next', 'Élite', 'Clanes' u 'Olympo'.

Los primeros pasos de Luna Gallego en la industria interpretativa se han producido en obras de teatro, algunas de esas funciones dirigidas por su propia madre. Así que 'La Promesa' será su primer proyecto en la pequeña pantalla. No obstante, en 2023 debutó en cines con 'Amigos hasta la muerte' junto a Javier Veiga y Marta Hazas.