'La Promesa', avance semanal del 20 al 24 de abril: El nuevo personaje que lo altera todo y un hecho decisivo

En el capítulo de 817 de 'La Promesa' de este lunes 20 de abril, la impactante confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja desata la ira y el dolor de Curro, que se siente profundamente traicionado por su silencio. Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta sin éxito, ya que ella deja claro que no es una propiedad. Ciro también reprocha a Manuel que intentara rescindir su contrato con el duque.

La tensión entre Pía y Ricardo tras su confesión empieza a afectar al ambiente de trabajo. Lorenzo sigue sembrando discordia aprovechando la ruptura de Curro y Ángela. La llegada de Estefanía, la nueva y exuberante doncella, genera inquietud y celos, especialmente en María. Vera se ve obligada a permanecer encerrada en su habitación para evitar al duque de Carril, contando con la complicidad de Teresa. Samuel lucha por mantener abierto el refugio pese a las dificultades económicas. Martina, por su parte, se harta del control de Jacobo y le dice que lo mejor es dejar la relación.

Avance capítulo 818 del martes 21 de abril

Jacobo se compromete a no interferir más en los asuntos del refugio, su relación con Martina sigue siendo extremadamente tensa tras su ultimátum. Ella, decidida a ganarse el favor de doña Pilarcita, pide ayuda a Adriano para la causa. Manuel se abre a Julieta, con quien cada día está más a gusto, y le cuenta su historia de amor con Jana. Sin embargo, entre el heredero del marquesado y Ciro crece la tensión hasta casi llegar a las manos.

En el servicio, la presencia de Estefanía causa recelos inmediatos: Leocadia desconfía de su exuberancia y María se muestra abiertamente hostil, temiendo que venga a sustituirla. El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro revela a Ángela que el ama de llaves mató a su abuelo. La señora Adarre, angustiada, también confiesa a Teresa que se ha sincerado con Curro. Vera sigue fingiendo estar enferma para seguir ocultándose de su padre, y Candela acusa a Santos de ser el causante del distanciamiento entre Ricardo y Pía. El que fue mayordomo le pregunta a Pía si lo va a denunciar ante la Guardia Civil. ¿Lo hará?

Avance del capítulo 819 del miércoles 22 de abril

Pía, finalmente, decide no denunciar a Ricardo. La muerte del barón que carga sobre su propia conciencia le ayuda a decidirse. Ángela intenta interceder por la señora Adarre ante un dolido Curro, pero él no cede. Los jóvenes sufren por su ruptura y Leocadia intenta desesperadamente que su hija olvide. Adriano moviliza a todos para reformar el refugio y causar buena impresión a Pilarcita, una tarea crucial para la que Martina necesitará la inestimable ayuda de Jacobo por sus contactos.

María sigue tratando con dureza a Estefanía, quien descubre que la doncella y Carlo esperan un bebé. Por su parte, Vera continúa escondida en su cuarto mientras las cocineras la tranquilizan sobre la presencia de su padre. Mientras, Ciro, preocupado por su dinero, contacta con el duque. Julieta se abre a Manuel sobre una antigua historia de amor y… ¡están a punto de besarse!

Avance del capítulo 820 de 'La Promesa' del jueves 23 de abril

Manuel y Julieta fingen normalidad ante los demás, pero ni el uno ni el otro logran sacarse de la cabeza el momento que compartieron en el hangar. Martina, por su parte, pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita porque su tía la conoce. Este accede y parece estar cerca de convencer a la señora. Esto acerca a la pareja y Adriano no puede evitar los celos.

Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo... María y Carlo siguen en paz y acuerdan ir tranquilos con la boda. La doncella le pregunta a su novio por Estefanía y él le oculta su pasado en común. Curro confiesa a Martina su deseo de abandonar La Promesa, algo que Ángela escucha con dolor. Martina le dice a Ángela que si alguien puede detener a Curro es ella… La llegada de Estefanía despierta el interés lascivo de Lorenzo, quien recibe una advertencia de Leocadia. Vera es llamada por Cristóbal a su despacho. La doncella acude nerviosa sin imaginar lo que está a punto de ocurrir: ¡se encuentra frente a frente con su padre!

Avance del capítulo 821 del viernes 24 de abril

El duque de Carril se reencuentra con Vera después de tanto tiempo. ¿Cuál será su reacción? Por otra parte, Estefanía flirtea con Samuel y María los interrumpe. En el refugio, siguen preparándose confiando en la visita de Doña Pilarcita. Adriano se esfuerza más que nadie y…¡comienza a enfermar!

Manuel propone a Julieta que la acompañe a hacer unos recados y ella acepta encantada. Ricardo no puede con la culpa y se plantea confesar ante la Guardia Civil. Lorenzo provoca deliberadamente a Curro reclamándole unos gemelos de ámbar perdidos; el muchacho, irascible, entra al trapo ante la mirada preocupada de Alonso. Ángela aborda al muchacho para preguntarle por su mal humor, pero él le responde mal. Pía presencia un hecho impactante: Leocadia y Cristóbal besándose apasionadamente en la intimidad.