'El tiempo justo' saca a la luz la desconocida muerte de La Bruja Lola hace siete años y la polémica que le rodea

'El Tiempo justo' ha confirmado en exclusiva este miércoles que Lola Montero, más conocida tras su paso por televisión como la Bruja Lola, falleció hace siete años y medio en una complicada situación económica. Tras una investigación encabezada por el espacio de Joaquín Prat en Telecinco, han desvelado que sus restos podrían ser exhumados en Sevilla ante el impago de su nicho por parte de la familia.

"La Bruja Lola falleció hace siete años, exactamente el 10 de enero de 2019 y nadie, absolutamente nadie, la ha echado de menos", comenzaba anunciando Joaquín Prat soltando la gran bomba informativa de la tarde para dar paso a una pieza que repasaba su ascenso a la fama en programas como 'Crónicas Marcianas' hasta los problemas psicológicos que la obligaron a desaparecer del foco.

Y tras echar por tierra todos los titulares surgidos durante estos años apuntando a su depresión como el principal motivo de su desaparición, 'El tiempo justo' ha destapado de la mano de su reportero el problema que sus restos mortales enfrentan actualmente siete años después de su muerte. "Lo que es peor, ¿quién se ocupa ahora? Porque ni después de muerta esta mujer ha encontrado el descanso eterno", ha advertido Joaquín Prat.

'El tiempo justo' destapa que La Bruja Lola murió en 2019 y la "polémica" tras sus restos mortales

'El tiempo justo' destapa la muerte de La Bruja Lola

Así, en directo desde Sevilla, el reportero enviado por el programa explicaba ante la audiencia cómo en 2024 venció la concesión del nicho donde descansa. "Lo que me dicen desde el cementerio es que no localizan a los hijos y que si en los próximos meses no se pagan las tasas el cuerpo de la Bruja Lola pueden ser exhumados", ha advertido el periodista antes de desgranar la investigación que han encabezado durante meses hasta destapar esta desconocida muerte.

"El equipo de este programa se desplazó en varias ocasiones a Sevilla para saber qué era de Lola Montero", continuaba explicando Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo'. "Por varias fuentes, más adelante, tras investigar más, descubrimos que Lola Montero también era su nombre artístico, en realidad se llamaba Dolores Ponce, por eso no la localizábamos", ha aclarado.

"Cuando preguntamos por ese nombre, desgraciadamente nos llevó hasta aquí, hasta el cementerio de Sevilla, donde encontramos que La Bruja Lola lleva enterrada 7 años", ha desvelado, poniendo el foco en la depresión que ella misma confesó durante sus últimas apariciones televisivas antes de desaparecer. "Parece ser que todo vino a raíz de la muerte de su marido hace 10 años, que fue justo cuando dejó de aparecer en televisión", ha añadido.

Quién fue La Bruja Lola

Sus inicios en el mundo de la televisión se dieron en el Canal 47 de Sevilla, donde solía hacer tiradas de tarot ante las cámaras. Fue durante aquellas emisiones cuando el considerado icono del esoterismo captó la atención de Telecinco con su famosa frase "Te voy a poner dos velas negras que te vas a acordar", oficializando su salto a la mesa de 'Crónicas Marcianas' en 1999.

Sus sonadas apariciones en el late show conducido por Javier Sardá la convirtieron poco a poco en un icono de la cultura 'trash' de principios de los 2000, especialmente teniendo en cuenta la ola de videntes, brujos y figuras del ocultismo que estaban acaparando minutos de televisión durante esos años. Un fenómeno que se tradujo en la creación de 'El Castillo de las Mentes Prodigiosas', un reality al estilo 'Gran Hermano' emitido en Antena 3 con magos, mentalistas y videntes en el que participó La Bruja Lola, quedando como segunda finalista.