Telecinco otorga más protagonismo a 'Sandokán' en su parrilla y retira 'First Dates' del late night este miércoles

'Sandokán', la serie protagonizada por Can Yaman, ganará protagonismo esta semana en la programación de Telecinco después de su exitoso estreno del pasado miércoles. Así, la cadena hará un pequeño cambio en su parrilla de este miércoles eliminando la reposición de 'First Dates' en late night.

Como ya hiciera la semana pasada, Mediaset ofrecerá dos nuevos episodios de 'Sandokán' este miércoles a partir de las 23:00 horas: los capítulos 3 y 4 de la ficción. Pero, además, a continuación, el canal emitirá una reposición de la serie italiana en late night.

De esta forma, Telecinco sigue una estrategia habitual de las cadenas de ofrecer redifusiones de sus series o programas en late night. Lo hace ya los jueves con 'Ella, maldita alma' y lo hará también este martes con 'El camino de la verdad', el nuevo docu-reality que presenta Luján Argüelles.

Con ello, la cadena busca aprovecharse del tirón que genera Can Yaman y rentabilizar el gran estreno que obtuvo la ficción la semana pasada. Y es que 'Sandokán' consiguió liderar la noche del miércoles con un buen 11,4% y 871.000 espectadores en su primer episodio y un 12,5% y 590.000 espectadores en el segundo episodio.

Unos datos que permitieron a 'Sandokán' ser la única oferta nocturna de Telecinco que lidera con distancia frente a sus rivales y que supera con creces su media diaria y mensual. A falta de solo cuatro días, la media de julio es de un flojo 6,9%; mermada por el mal estreno de 'Romi' este domingo -apenas pasó del 5,6% de media- o por el citado programa de Luján Argüelles, que anotó un 7,1% en su primera entrega.

Con este cambio, Telecinco elimina las reposiciones de 'First Dates' en late night que ofreció la semana pasada tanto en martes como en miércoles para rellenar su parrilla. Y es que el formato de Carlos Sobera tampoco logró grandes resultados en dicha franja la semana pasada, registrando un 5,7% y un 7,1% respectivamente.

Así queda la programación de Telecinco este miércoles 29 de julio: