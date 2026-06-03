'La Promesa', avance capítulo del jueves 4 de junio: Una desaparición y una revolucionaria noticia

En el capítulo 849 de 'La Promesa', que se podrá ver este jueves 4 de junio, Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido. Ciro y Lorenzo culpan a Vera de todo lo ocurrido, pero el marqués los reprende y declara que el único responsable es don Gonzalo.

Debido a los últimos acontecimientos, Alonso le propone a Vera que se queden en La Promesa hasta que aparezca su padre y también invita a su madre, la duquesa, pero ella no se decide.

Cristóbal y Teresa cuadran los turnos para que el servicio asista al entierro de Santos. Ricardo está totalmente desolado. Ciro sigue reprochando al marqués y Manuel el dinero que perdió por el duque. Ellos se niegan e insisten en que la responsabilidad de la inversión era suya.

Martina, por su parte, trata de acercarse a Adriano pero él se mantiene firme, tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y se la guarda. Una noticia en el periódico revoluciona la casa: Leocadia sonríe y Lorenzo maldice en voz alta. ¿De qué se tratará?

Resumen del capítulo 848 de 'La Promesa' emitido este miércoles

En el capítulo 848 de 'La Promesa', que RTVE ha ofrecido este miércoles 3 de junio, Santos fallece. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto. Ricardo llora en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores.

En paralelo, Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. La señora Adarre le revela que la carta no era para Beni, sino para Curro. Teresa accede a ayudarla a buscarla, pero no la encuentran.

Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio y este se rebela contra la falta de humanidad de su amante. Por otra parte, María Fernández confronta a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso.

En la zona noble, aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. Manuel, que vivió algo muy similar con Jana, reacciona con horror.

El heredero del marquesado pide a Alonso que denuncie al duque ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano: le pide que no aparte a Martina de su lado. Lorenzo se mantiene en su línea y le dice a Vera que la muerte de Santos es culpa de ella.