RTVE anuncia un recorte del 'Telediario' de Pepa Bueno, con cambio de franja en la parrilla del jueves y viernes

TVE se volcará este jueves y viernes con dos partidos de las selecciones de fútbol masculina y femenina y cuyos encuentros arrancarán a las 21:00 horas. Y sus retransmisiones conllevarán el recorte de 'Aquí la tierra' así como cambios en el 'Telediario 2' de Pepa Bueno y que también provocará que el jueves 'La Revuelta' salte al prime time.

Para empezar, este jueves 4 de junio, La 1 ofrecerá el partido amistoso entre España e Irak y que servirá como calentamiento antes de viajar a México para disputar el Mundial de Fútbol 2026. Un encuentro que arrancará a las 21:00 horas, pero que contará con un previo desde las 20:45 horas.

A la misma hora se producirá el partido de fútbol del viernes, 5 de junio que enfrentará a la selección española de fútbol femenino con Inglaterra. Este choque forma parte de los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 y que tendrá lugar en Mallorca.

Con ello, La 1 tendrá que recortar la duración de 'Aquí la tierra', que tanto el jueves como el viernes pasará a emitirse de 20:25 a 20:45 horas tras 'Malas Lenguas'. Asimismo, el 'Telediario 2' que conduce Pepa Bueno también sufrirá cambios importantes en la programación.

Y es que como suele ser habitual cada vez que TVE emite fútbol, la cadena pública emitirá la segunda edición del 'Telediario' en el descanso del partido con una versión reducida para actualizar todas las noticias del día y que el público que esté viendo el encuentro pueda enterarse de todo lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas.

Así queda la programación de tarde y noche en La 1 de TVE este jueves:

20:25 horas - 'Aquí la Tierra'

20:45 horas - Previo partido amistoso España / Irak

21:00 horas - Fútbol (España-Irak) [El Telediario 2 se emitirá en el descanso en torno a las 21:45 horas]

22:50 horas - 'La Revuelta'

00:30 horas - 'La Revuelta' (reposición)

01:40 horas - 'La noche en 24 horas'

Así queda la programación de tarde y noche en La 1 el viernes: