Hace más de una semana, Anna Bosch sorprendió al anunciar su jubilación en RTVE en su visita a 'Café d'Idees', el programa que presenta Gemma Nierga en La 2 Cat. Este viernes, el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz al frente han querido dedicarle una pieza de despedida a la que ha sido una de las corresponsales más históricas de la cadena pública.

"Hoy nos van a permitir que le deseemos mucha suerte a una histórica de esta casa en su último día de trabajo", aseguraba Alejandra Herranz mientras en la pantalla del 'Telediario' se podía ver una imagen de Anna Bosch con el skyline de Londres, donde fue corresponsal.

"Anna Bosch se jubila después de casi 40 años ayudándonos lo que pasa a entender lo que pasa en el mundo. Ha sido corresponsal en Moscú, Washington o Londres cubriendo algunas de las grandes noticias de los últimos años desde la llegada de Putin, a las elecciones de EEUU. Referente de la información internacional, Anna Bosch ha sido siempre referente de televisión pública", añadía Alejandra Herranz. "Mucha suerte para Anna", concluía la presentadora.

Así, el equipo del 'Telediario' se ha querido despedir de uno de los rostros más históricos que han pasado por los informativos de la cadena pública y que se suma a otras destacadas salidas en los últimos años como las de Ana Blanco, Jesús Álvarez o María Escario, entre otros.

Hoy nos toca decirle "hasta luego" a una histórica de esta casa en su último día de trabajo.

Anna Bosch (@annabosch) se jubila después de casi 40 años ayudándonos a entender lo que pasa en el mundo. pic.twitter.com/IAavlSzPX1 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 3, 2026

Anna Bosch se jubila tras casi 40 años en RTVE

Anna Bosch pone fin desde este viernes a una carrera profesional muy prolija, en gran parte vinculada con Televisión Española. Tras pasar antes por Antena 3 Radio y el grupo Prisa, en 1988 fichó por el Centro de Producción de RTVE Cataluña, donde se encargó de preparar piezas informativas y presentar de forma ocasional 'Buenos días' y 'Fin de semana'.

Dos años después, la comunicadora catalana dio el salto a los estudios de TVE en Torrespaña (Madrid) y se convirtió en jefa adjunta del Área de Internacional de los 'Telediarios'. Después de un breve paréntesis, se puso al frente de tres grandes corresponsalías, dirigiendo así las delegaciones internacionales más estratégicas de La 1: Moscú (1998–2000), Washington (2004–2009) y Londres (2009–2012).

Una vez cumplió esta etapa, que le posicionó como una de las periodistas internacionales más relevantes y prestigiosas, con amplio dominio de la geopolítica, regresó a Madrid, integrando la redacción central de los informativos. Pero desde entonces no ha parado de viajar fuera como enviada especial para cubrir coberturas especiales como las elecciones en EEUU en 2016 y 2020 o la muerte de Isabel II de Inglaterra, entre otros destacados eventos.

Actualmente, Anna Bosch era analista habitual en el Canal 24 horas y formaba parte del equipo de reporteros de 'En portada', el programa que conduce Lorenzo Milá en La 2. Asimismo, compaginaba esas labores con su sección semanal 'Con las gafas de Anna Bosch', donde la veterana periodista desglosaba la geopolítica y los conflictos actuales de forma didáctica; con análisis que se centraban en la guerra en Ucrania, en la política estadounidense o en los efectos del Brexit.