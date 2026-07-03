Lista de imitaciones de hoy en la Gala 12 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del viernes 3 de julio en Antena 3

'Tu cara me suena' celebró la pasada semana una undécima gala cargada de emociones que se saldó con la quinta victoria de un concursante que continúa imparable en su tarea de coronarse como ganador de esta edición. Si bien Leonor Lavado custodió el fondo del ranking como Gusanito, Paula Koops tampoco tuvo demasiada suerte como Nicole Kidman, mientras que Cristina Castaño deslumbró como Silvia Pérez Cruz.

El primer puesto de la noche fue a parar por quinta vez en esta edición a J Kbello, que volvió a deslumbrar por encima del resto de sus compañeros con su brillante imitación de Bruno Mars y Beyoncé junto a Nia Correia. La segunda posoción la ocupó María Parrado, que logró destacar con su aplaudido número como Olivia Dean. Y el bronce de esta gala quedó en manos de Martín Savi, que volvió a brillar una semana más, esta vez como Madonna, o más bien Evita.

Una vez se conoció la clasificación de la undécima gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la duodécima gala del programa de Antena 3.

Desde Dolly Parton a Luis Miguel, pasando por Luz Casal entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3

La gala de esta noche vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde J Kbello, que tendrá que convertirse en Imagine Dragons, pasando por el reto de Sole Giménez, que tendrá que reclutar a una imgo para meterse en la piel de Lady Gaga y la leyenda del jazz Tony Bennett. Por otro lado, Jesulín de Ubrique tendrá que llamar a María José Campanario para transformarse juntos en el dúo de Amistades peligrosas