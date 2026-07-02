'Tu cara me suena 13' activa su recta final con la elección de su primer finalista esta semana y se avanza su fecha de despedida

'Tu cara me suena 13' celebrará este viernes 3 de julio su duodécima cita con la audiencia, lo que se traduce en la primera semifinal de la edición y su entrada en la recta final del concurso. Así, tras las nueve imitaciones de la noche, el concursante que lidere el ranking general de puntuaciones conseguirá su pase directo a la final, con importantes ventajas de cara a la próxima gala.

Tras 11 galas conformando semana tras semana el marcador general y dejando entrever los rostros que se jugarán el título de ganador en la gala final, el concurso conducido por Manel Fuentes en Antena 3 entra de lleno en su fase final este viernes con su primera semifinal, en la que tras sumar las valoraciones de la noche al ranking general, se desvelará quién es el concursante que se convierte en el primer finalista.

'Tu cara me suena 13' entra en su fase final y escogerá a su primer finalista este viernes 3 de julio

Con un panel general marcado por las cinco victorias de J Kbello, tres de María Parrado y otros nombres como Cristina Castaño, Martín Savi o Paula Koops, este viernes 'Tu cara me suena 13' pondrá nombre al concursante que pasa directo a la gran final, que se celebrará el próximo viernes 17 de julio en directo si no hay cambios en la programación.

🥳📺La PRIMERA SEMIFINAL de @TuCaraMSuena va a dejar al jurado con la boca abierta



MAÑANA, a las 22.00h, en @antena3com 🟠pic.twitter.com/6zebxv5rbE — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) July 2, 2026

En esta cita decisiva, Sole Giménez enfrentará el reto de convertirse en Lady Gaga y Tony Bennett junto a un amigo, Leonor Lavado tendrá que transformarse en Luz Casal, Martín Savi en Luis Miguel y Paula Koops sacará su faceta más country como Dolly Parton. Por otro lado, Cristina Castaño probará suerte como Dua Lipa, J Kbello asumirá el reto de Imagine Dragons, María Parrado se convertirá en Céline Dion y Jesulín de Ubrique contará con María José Campanario para encarnar el dúo de Amistades peligrosas sobre el escenario.

Al final de la noche, el concursante de 'Tu cara me suena 13' que más puntos acumule en el ranking general tras sumar las puntuaciones de este viernes se convertirá en el primer finalista de la edición, librándose de pasar por el pulsador y recibiendo el privilegio de escoger la imitación de la próxima gala, en la que solo participará a modo de exhibición, sin recibir valoración del jurado.

A su vez, será en esa segunda semifinal cuando el jurado conforme finalmente el plantel de famosos que se jugarán el gran premio en la final del concurso, escogiendo entre los 8 concursantes restantes a los 4 finalistas que se unirán al ya designado esta semana para vivir una final a 5 mientras que el resto de participantes acudirán a la gala final sin posibilidad de optar al premio.