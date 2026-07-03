Beatriz Archidona, orgullosa de los datos de 'De Viernes', salta sin miedo a la tarde: "La comparación con 'Sálvame' no me molesta"

Quedan solo tres días para que Telecinco estrene la que es su gran esperanza para las tardes de este verano tras los fallidos estrenos de 'Amor...¡o lo que surja!' y 'El verano se mueve', que este jueves marcaron mínimo. Así, la cadena de Mediaset confía en el equipo de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona a la cabeza para que su versión diaria, 'De lunes a viernes' conquiste a la audiencia y pueda ayudar a relanzar los datos de audiencia.

Tras la presentación del programa producido por Mandarina, Beatriz Archidona atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, y se mostró muy feliz por esta oportunidad y con ganas de poder ayudar a que la gente se divierta este verano con un programa más desenfadado.

La presentadora habla sin pudor sobre la presión por las audiencias y el momento que atraviesa 'De Viernes' ante su competición con el "titán" de 'Tu cara me suena'. Asimismo, Beatriz Archidona no duda en mostrarse natural y sin miedo a las comparaciones con otros programas como 'Sálvame'.

¿Cómo afrontas el reto de estrenar 'De lunes a viernes' en las tardes?

Pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. A ver qué nos encontramos el lunes porque venimos fuerte con esa exclusiva de Cantora. Y bueno, pues tengo ganas de disfrutar, de pasarlo bien, de conocer a muchos compañeros colaboradores que no conozco. Otros ya sí, los que están en 'De viernes' o los más veteranos los conozco un poco más, pero con mucha ilusión. Se habla de reto y cuando un reto está hecho con tanto cariño, con tanta gente que conoces, con Santi al lado, que ya somos un matrimonio televisivo de tres años que ya es duradero, estoy muy tranquila. Tenemos ganas de pasarlo bien, de disfrutar del verano, de la tarde. Es algo muy diferente al 'De Viernes', con ganas de que llegue el lunes y que la gente nos acompañe por las tardes en verano.

Ya tienes experiencia en programas diarios en 'Tardear' o en 'El programa de Ana Rosa', pero aquí se requiere un tono más gamberro y desenfadado, ¿cómo te enfrentas y qué objetivo te marcas?

Ahora que estaban todos sentados allí le decía a Santi: "¿Cómo vamos a lidiar con todo esto? O sea, la que se nos viene encima es grande". Pero la dinámica del día a día nos va a ayudar, y vamos a dejar que cada uno sea como sea. Hay muchas voces y perfiles diferentes y los vamos a dejar que cada uno, siempre desde el cariño y el respeto, y a partir de ahí, pues como en todas las familias, si surge un conflicto lo afrontaremos y lo abordaremos como pasa con los compañeros de trabajo o con los amigos. La intención es pasarlo bien.

Es un formato muy diferente a 'De Viernes' porque ahí es un formato con una entrevista con cinco colaboradores, y aquí son cincuenta colaboradores, que van a ir rotando, y más temas. Vamos a ir partido a partido. Y ya digo la intención es divertirse y pasarlo bien. Y yo voy a rezar para ver lo que nos encontramos.

¿Os ha costado convencer a Karmele Marchante para que volviera al ruedo?

Bueno eso os lo podría contar mejor la directora. Pero Karmele ya vino a 'De Viernes', hizo una entrevista y ha estado en el debate de 'Supervivientes'. Ella me dijo que estaba animada, que le apetecía mucho volver y que el momento era ahora. Pues bienvenida, como otras compañeras que también vuelven. Estamos muy contentos.

Beatriz Archidona en la presentación de 'De lunes a viernes'

¿Cómo llevas el tema de las audiencias? ¿Eres de las que se levanta pronto para verlas?

No sé qué me pasa en mi cuerpo, que entre las siete y media y las ocho menos algo me despierto cada sábado, con lo cansada que estoy, me despierto para verlas. A veces me despiertan los niños, pero si no me despiertan ellos, mi cuerpo hace así porque al final hay mucho trabajo detrás, quieres que el trabajo luzca y claro que la audiencia importa, Ahora, al ser un programa diario, con la vorágine del día a día no va a dar tiempo a pensar demasiado porque tienes que preparar el siguiente programa. Pero con preocupación, no.

A 'De Viernes' parece que le cuesta llegar en los últimos tiempos a los dos dígitos, ¿cómo lo vives?

Yo estoy orgullosísima de los datos que estamos consiguiendo con 'De viernes', sobre todo porque el viernes es una franja muy complicada. Tenemos delante al titán de 'Tu cara me suena', que lo ve toda España. Estoy deseando que acabe ya (risas). Luego tenemos el fútbol… Hay que mirar las cosas en contexto y con perspectiva. Creo que llevamos tres años en los que el público nos acompaña y, más allá de la audiencia, a mí lo que me gusta es que a la gente le guste, que se anime un ratito a vernos, que nos pongan, que si la entrevista no les gusta tanto, pues que el rato siguiente enganchen y estén con nosotros. Para mí eso es lo más importante y también es el objetivo de 'De lunes a viernes'.

Telecinco vive una etapa muy complicada en lo que a audiencias se refiere. ¿Qué te dices a ti misma para no dejarte llevar por toda la presión que hay al lanzarte ahora a un formato diario con lo que eso supone?

La ilusión no sé si da de comer, pero sí ayuda mucho en el día a día. Tú sabes cuando en un programas has estado acertada o menos acertada o cuando hay un programa bueno o una buena entrevista. A mí me vale con que llevemos contenido potente y propio, lo disfrutemos y lo defendamos de la forma más digna posible y lo pasemos bien, me vale. Obviamente quiero que haya buenos datos y poco a poco ayudar a mejorar la situación de la cadena, pero tampoco podemos marcarnos un objetivo de audiencia porque sería absurdo.

El reto ya ha sido reunir el plantel de colaboradores que tenemos y consolidar 'De viernes' durante tres años en una franja tan complicada, que hayan venido los invitados que han venido que yo ni me lo hubiera podido creer cuando empezamos. El objetivo ya está complido. Si luego nos acompañan los datos, fantástico. Ahora no pienso tanto en eso, estoy más pendiente de lo que nos vamos a encontrar en el plató.

Cuando empezó 'De Viernes' hubo muchas comparaciones con otros formatos. Ahora habrá comparaciones con otros programa de corazón y más especialmente 'Sálvame', ¿cómo lo vas a llevar?

Pues es que yo entiendo las comparaciones. Es normal que existan porque cuanto tiempo llevan los programas de corazón en televisión como 'Tómbola', 'Salsa Rosa'. Luego en los magacines tanto de Telecinco como de otras cadenas hay secciones de corazón, es normal que haya comparaciones y tenemos colaboradores que han pasado por muchos programas como esos. Es normal que lo haya, pero a mí no me molestan las comparaciones. 'Sálvame' estuvo muchos años en antena y es normal que se compare. Pero bueno yo creo que el público ya sabe como trabajamos en 'De Viernes' y ahora vamos a trasladar esa esencia a otra franja con otro ritmo, otros contenidos y otros colaboradores. A mí las comparaciones no me molestan en absoluto, han pasado ya unos años desde que acabó 'Sálvame', que fue un programa que estuvo mucho tiempo en antena y tengo muchos amigos que trabajaron allí.

¿Y los comentarios y las críticas como las llevas? ¿Te metes a leer a ver lo que dicen de ti y del programa?

Sí y no. Hay que partir de la base de que no podemos gustarle a todo el mundo. A veces me parecen injustas y otras haces autocrítica y dices: 'Pues es verdad que ahí no he estado acertada o que el programa ha sido más flojo de contenido'. Es un programa semanal y es muy difícil mantener la altura de los invitados que tenemos cada semana. Hay críticas que escucho.

Beatriz Archidona, feliz con 'De lunes a viernes'

¿Pero no te afectan las críticas?

No, no me afectan. A mi que hablen del contenido del programa me parece normal. Pero cuando son críticas ya de cualidades físicas si que me parecen que están fuera de lugar, sobre todo porque como siempre suelen ser con las mujeres. Me molesta y me indigna porque no me puedo creer que se señale eso todavía.

En 'De Viernes' cada vez te muestras más tú dando tu opinión y mojándote, ¿es algo que has buscado?

Yo venía de las mañanas, donde se hace otro tipo de contenido y donde se aborda la información de otra manera. Entonces para mí el cambio a 'De Viernes' ha sido un aprendizaje y una evolución. Si el invitado se emociona y yo me emociono, ¿por qué no se lo voy a mostrar a la gente? ¿Por qué no voy a dar mi opinión si hay algo que no me está gustando? O si viene un invitado a hablar, a veces no se acuerdan de que se han sentado para hablar. Ha sido una evolución natural, de sentirme más cómoda y más a gusto.