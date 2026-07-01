Karmele Marchante vuelve a la tarde de Telecinco marcando distancias sobre 'Sálvame': "Con personas nada tóxicas y cero delincuencia"

Telecinco ha presentado 'De Lunes a Viernes' a los medios de comunicación, entre ellos El Televisero. Un gran show vespertino con el equipo de 'De Viernes', con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente y con un engrosado equipo de colaboradores; integrado, entre otros, por Karmele Marchante o Rosa Benito, que regresan a las tardes del canal de Mediaset con este ambicioso proyecto.

En el caso de Karmele, lo llamativo es que tantos años después vaya a volver a la franja de la que se fue abruptamente. "Este es mi principal planteamiento: desde que me largué nunca jamás pensé que, al cabo de diez años, estaría haciendo las tardes con otras personas nada tóxicas y con cero delincuencia", ha declarado la periodista, de entrada y sin paliativos, ante las preguntas de la prensa.

En ese tiempo de impasse en lo televisivo, la catalana se ha centrado en la escritura -ha publicado dos libros- y en el teatro. Sin embargo, tras su entrevista en 'De Viernes' hace unos meses, que supuso su reaparición en la pequeña pantalla, Marchante volvió a cogerle el gusto a los focos y, por ello, ha dicho "sí" a este programa "sin ningún problema".

Por su parte, Rosa Benito ha asegurado que le han estado proponiendo "muchas cosas" en televisión durante este tiempo de 'retiro'. "Si no he vuelto a la tele no es porque no me hayan ofrecido cosas; me las han ofrecido pero siempre he estado huyendo de ello. Y cuando me propusieron esto, lo dormí y dije: 'por qué no'. Son gente buena", ha comentado, explicando así el motivo por el que ha aceptado ser parte del elenco de 'De Lunes a Viernes'. Además, ha puntualizado su cariño por Karmele Marchante y su buena relación con Lydia Lozano y Terelu Campos, también colaboradoras de este formato.

Preguntadas sobre si el programa implicará una reconciliación con la tarde después de haberse marchado de 'Sálvame' a las bravas, Karmele ha sentenciado que lo vive "como una etapa nueva libre de toxicidad y delincuencia" porque, según ella, en la anterior era "había gente delincuente, tóxica y casi asesina". "Lo importante es el hoy, el pasado es pasado y no mueve molinos. Ahora, vamos a vivir a tope 'De Lunes a Viernes' y darle al espectador lo que quiere", ha apostillado, por su lado, Rosa.

Al hilo, las dos tertulianas han dejado claro que van a ser ellas mismas y que la faceta que pretenden mostrar no va a defraudar al público. "Yo voy a ser yo, no puedo ser distinta y el espectador me quiere así", ha recalcado la tía de Rocío Carrasco. Eso sí, marca líneas rojas: "Yo no voy a hacer cosas que he hecho en otro momento; hoy sé lo que quiero y cómo lo quiero y, si no, me voy". En su caso, Karmele Marchante también se ha comprometido a "ser yo en esencia pura".

Por otro lado, durante la entrevista, los medios hemos preguntado a Rosa y Karmele por Jorge Javier Vázquez y los excompañeros de 'Sálvame' vetados en Mediaset. Las dos han admitido que llevan mucho tiempo sin hablar con el presentador pero que, si se lo encontraran en los pasillos, le saludarían con naturalidad y cordialidad: "No hay que sacar el lanzallamas".

Acerca de los excolaboradores desahuciados en Telecinco, Rosa Benito ha sido tajante: "Sálvame murió ya y entonces... ¿para qué vamos a hablar de muertos? Vamos a vivir de 'Lunes a viernes'. Estamos renaciendo y eso corresponde con otra época. ¿Por qué no se habla de 'Salsa Rosa'? Que también fue un programa estrella, donde pasó de todo". "Hay programas de esta casa que murieron y están enterrados", ha aseverado la excuñada de Rocío Jurado.

Por último, sobre cómo afrontarán las audiencias en un momento de especial debilidad para Telecinco, Karmele Marchante ha afirmado que "vamos a hacer lo posible para que el dato acompañe": "Si te lo tomas en serio, trabajas y transmites a las personas que hay cosas que merece la pena ver, esa gente te premia porque, al final, se lo pasa bien".

"Y no solo esta cadena está muy baja. Todas las cadenas están muy bajas y habrá que reinventarse. Nosotros lo que queremos en 'De Lunes a Viernes' es eso, que la gente, con la hora y media que va a estar en el televisor, diga: 'tengo ganas de más'", ha rematado Rosa Benito.