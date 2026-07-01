Rosa Benito irrumpe en la tarde de Telecinco pisando el pasado: "Sálvame está muerto y enterrado y con 'De Lunes a Viernes' vamos a renacer"

Rosa Benito compondrá el plantel de 16 colaboradores de 'De Lunes a Viernes', el nuevo programa para las tardes de Telecinco con el equipo de 'De Viernes'. Con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, su estreno está previsto para el próximo lunes 6 de julio (18:15 horas).

Antes de su desembarco en la programación, ha tenido lugar la presentación del formato, en un encuentro en Mediaset al que ha asistido El Televisero. De pasó, hemos podido hablar con la excuñada de Rocío Jurado sobre cómo afronta este reto televisivo que se traduce en una vuelta a las tardes de Telecinco.

En primer lugar, Rosa Benito ha asegurado que le han estado proponiendo "muchas cosas" durante este tiempo de 'retiro'. "Si no he vuelto a la tele no es porque no me hayan ofrecido cosas; me las han ofrecido pero siempre he estado huyendo de ello. Y cuando me propusieron esto, lo dormí y dije 'por qué no'. Son gente buena", ha comentado, explicando así el motivo por el que ha aceptado ser parte del elenco de 'De Lunes a Viernes'.

Preguntada sobre si este formato implicará una reconciliación con la franja vespertina después de haberse marchado de 'Sálvame' a las bravas, Rosa ha sido taxativa: "Lo importante es el hoy, el pasado es pasado y no mueve molinos. Ahora, vamos a vivir a tope 'De Lunes a Viernes' y darle al espectador lo que quiere".

"Sálvame murió ya y entonces... ¿para qué vamos a hablar de muertos? Vamos a renacer con 'De Lunes a Viernes', estamos haciéndolo y eso corresponde con otra época. ¿Por qué no se habla de 'Salsa Rosa'? Que también fue un programa estrella, donde pasó de todo. Hay programas de esta casa que murieron y están enterrados", ha añadido la televisiva.

Con estas rotundas palabras, Rosa Benito se desliga definitivamente de su etapa en 'Sálvame' y ahonda en su sepultura. En paralelo, sobre la faceta a mostrar, ha asegurado que "voy a ser yo, no puedo ser distinta y el espectador me quiere así". Eso sí, marca líneas rojas: "Yo no voy a hacer cosas que he hecho en otro momento; hoy sé lo que quiero y cómo lo quiero y, si no, me voy". Un claro aviso a navegantes para los responsables de 'De Lunes a Viernes'.

Rosa Benito no cierra la puerta a 'Supervivientes All Stars'

En cuanto a cómo afrontarán las audiencias en un momento de especial debilidad para Telecinco, la exmujer de Amador Mohedano ha puntualizado que "no solo esta cadena está muy baja. Todas las cadenas están muy bajas y habrá que reinventarse". "Nosotros lo que queremos en 'De Lunes a Viernes' es eso, que la gente, con la hora y media que va a estar en el televisor, diga: 'tengo ganas de más'", ha sentenciado.

Por último, y en otro orden de cosas, interpelada respecto a si estaría dispuesta a regresar a 'Supervivientes' de la mano del 'All Stars' o a un hipotético 'GH VIP: El Reencuentro', Rosa Benito no ha cerrado la puerta en el caso del reality aventurero: "Tengo un recuerdo maravilloso, hubo muchas mujeres reflejadas en mí, dejé un sello muy potente y cambió mucho mi vida".