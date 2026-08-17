Juls Janeiro se pronuncia sin rodeos en Telecinco sobre su futuro en televisión y aclara si participará en 'Supervivientes'

En pleno intercambio de dardos en redes y ante los medios contra Belén Esteban, Juls Janeiro se ha reencontrado con la prensa este lunes para aclarar cuál es su futuro en televisión. La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a las cámaras de 'El verano se mueve' para pronunciarse sobre su reciente polémica con la de Paracuellos y dejar claro si se ve embarcándose en una aventura como 'Supervivientes'.

Con María José Campanario a miles de kilómetros de distancia mientras graba 'Hasta el fin del mundo', la influencer ha aprovechado para iniciar una guerra en redes contra la antigua estrella de 'Sálvame', contestando sin dudar a las acusaciones de "nepobaby" que la princesa del pueblo le lanzó tras felicitar a su hija en redes. "Ya lo he dicho, ni me arrepiento, ni añado, ni quito nada", ha comenzado explicando la joven en el espacio de Ion Aramendi en Telecinco.

Juls Janeiro aclara si aceptaría concursar en 'Supervivientes': "Mi mayor fobia son los bichos"

"La vida hay que tomársela con humor y con gracia, porque si no entramos todos en depresión. Mis padres están todos muy orgullosos, siempre lo dicen ellos", advertía entonces la maquilladora y creadora de contenido, que se está mostrando más abierta que nunca con los medios tras años buscando anonimato. Ha sido entonces cuando Juls Janeiro ha advertido de forma tajante que no piensa seguir hablando de la ex pareja de su padre.

A su vez, ha querido aclarar, desde las risas, los últimos vídeos que ha publicado en sus redes sociales que han sido interpretados como nuevos dardos a Belén Esteban. "Yo no me he dado por aludida, yo subo las cosas por humor", ha aclarado la influencer sobre por qué ha aprovechado la etiqueta de "nepobaby" para hacer estos nuevos vídeos, según ella inofensivos.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sobre este reciente giro en su exposición a los medios. "Yo no quería esto, ya lo dije en su momento. No me encontraba bien, no estaba en un buen momento de mi vida y creo que las personas evolucionan, cambian... Quería centrarme en mis estudios, graduarme, ya lo he hecho, que mucha gente dice que no estudio ni nada", ha explicado Juls Janeiro

Y cuando le han preguntado si estaría dispuesta a convertirse en un "gran personaje televisivo" tal y como muchos proclaman tras su guerra con Belén Esteban, la maquilladora ha contestado alto y claro a la propuesta de 'Supervivientes'. "No cariño, ¡si mi mayor fobia son los bichos! Tú imagínate en una isla desierta, no, no no", ha señalado entre risas, aunque ha dado la razón al reportero de 'El verano se mueve' cuando le ha advertido que "no hay que decir de esta agua no beberé".