Yulen Pereira será el tercer expulsado de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco según los usuarios de la encuesta

Después de que la semana pasada fuera Laura Cuevas la expulsada, este jueves 'Supervivientes All Stars' se enfrenta a una nueva marcha durante la cuarta gala que conducirán Jorge Javier Vázquez y María Lamela a partir de las 21:45 horas en Telecinco. Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira son los concursantes que se juegan su continuidad en la isla.

Hay que recordar que en la lista inicial de nominados de esta semana también figuraban Yola Berrocal y Asraf Beno. La cantante y representante de famosos consiguió salir de ella tras ser la ganadora de 'La liga de los nominados' en la entrega de 'Conexión Honduras' el domingo mientras que el marido de Isa Pantoja volvió a salvarse el martes en 'Tierra de nadie' al ser el más votado por la audiencia.

Tras ello, el que obtenga el menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que tenga que abandonar La Palapa durante la gala 4, que estará marcada por un giro en la dinámica de las nominaciones pues por primera vez los familiares también nominarán a un concursante.

Además, cabe recordar que a diferencia de la versión original, en 'Supervivientes All Stars' no hay segundas oportunidades y los expulsados tienen que viajar definitivamente a España sin pasar por ningún palafito ni ninguna playa de destierro. Así que, el menos apoyado por la audiencia tendrá que decir adiós a Honduras para siempre.

Según los votos de la encuesta de El Televisero, el tercer expulsado de 'Supervivientes All Stars 2026' será Yulen Pereira. El esgrimista tendrá que abandonar así la aventura después de que las semanas anteriores consiguiera salvarse de las nominaciones al ganar las pruebas de 'La liga de los nominados'. El ex de Anabel Pantoja es el que menos apoyo tiene de los usuarios de El Televisero pues solo cuenta con un 20% de los apoyos.

Mientras que entre Arkano e Ivana Icardi hay prácticamente un empate, por lo que el nombre del primer salvado podría determinarse por muy pocos votos. Así, según los lectores de El Televisero, la influencer debe ser la salvada para el 40% mientras que un 39% considera que debe ser el rapero.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!