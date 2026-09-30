Amador Mohedano irrumpe en Telecinco y va un paso más allá contra Belén Esteban tras la embestida de Rosa Benito

Tras los ataques que Rosa Benito ha lanzado a Belén Esteban desde los Cayos Cochinos, donde continúa como concursante en 'Supervivientes All Stars', Amador Mohedano ha conectado con 'El verano se mueve' para aclarar la postura de su ex mujer con la de Paracuellos. Así, el hermano de Rocío Jurado ha destapado el motivo por el que se distanciaron y cómo la televisiva dio la espalda a su familia.

"Hablar de ella me repugna, tiene lo peor del ser humano", llegó a expresar la antigua colaboradora de 'Sálvame' en una conversación con sus compañeros de playa, explayándose sobre el mal recuerdo que guarda de su amistad con la televisiva. Una postura radical que ha causado mucho revuelo teniendo en cuenta la buena relación que mantuvieron durante sus años en Telecinco.

Amador Mohedano carga contra Belén Esteban y justifica el ataque de Rosa Benito: "No se portó bien con ella ni con mi hija"

Y este miércoles, Amador Mohedano ha conectado con Ion Aramendi en 'El verano se mueve' para desgranar los motivos de la inquina de su exmujer hacia la de Paracuellos. "Es un poco exagerado, pero Rosa se ha matado por Belén Esteban. En mi casa todos la hemos cuidado, yo iba con el padre al hospital... Belén ha estado con nosotros muy en familia", ha asegurado el de Chipiona.

Amador Mohedano en 'El verano se mueve'

"Aquello se rompió y creo que no se portó bien con Rosa, ni con mi hija", ha asegurado el ex marido de Rosa Benito, asegurando que la ganadora de 'Supervivientes' no tendrá problema en tener un cara a cara con Belén Esteban ahora que ha regresado a la cadena. "Rosa no tiene cortapisas, si tiene que decirte algo te lo dice. Y con Belén se ha matado, pero incluso se alegraría de que Belén esté otra vez en Telecinco", ha explicado.

Así, Amador Mohedano ha profundizado en el conflicto que derivó en la ruptura de su amistad. "Ella hizo un tema con lo de mi hija que la dejó con el culo al aire en un tema que no tenía razón. Era un viaje que hicieron a Roma o a Italia y por el tema de una tarjeta, que compraron ropa y hubo un mal rollo. Belén se aprovechó y dijo barbaridades", ha relatado el andaluz.

"Sabéis que yo fui mánager de Belén muy poco tiempo, pero porque ella me lo pidió a mí. Le hice varias cosas", ha recordado el hermano de Rocío Jurado antes de profundizar en el ataque de Rosa Benito hacia Belén. "Jesulín siempre ha estado callado, es un tío noble. Ella lo aprovechó al máximo", ha llegado a señalar el de Chipiona, echando por tierra el relato de la televisiva de las últimas décadas.

"Antes la defendía a capa y espada, la defendió mil veces y cuando se dio cuenta de algunos detalles y algunas cosas cambió de parecer", ha explicado sobre el abrupto fin de su amistad, que Belén ha achacado en numerosas ocasiones, públicamente, a la mala relación con su hija, Chayo Mohedano.

Y Amador Mohedano ha terminado lanzando un mensaje a la televisiva de cara a su nueva etapa en Mediaset. "Le diría, Belén, ahora que vas a entrar otra vez en Telecinco, baja un poquito la guardia, cálmate, ten más raciocinio y habla las cosas con más talante. No te enfrentes y hagas las cosas de esa forma, a la ligera, porque eso es lo que ha hecho anteriormente. Yo creo que después de todo lo que ha pasado debe poner los pies en el suelo", ha rematado.