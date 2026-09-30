Las audiencias dictan esta sentencia a la cobertura de RTVE y La Sexta sobre el 'Decreto Maricarmen' y la acampada en Sol

La 2 de RTVE y La Sexta modificaron sus programaciones nocturnas este martes 29 de septiembre con sendos especiales informativos sobre la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que empieza a replicarse en otras ciudades españolas, y, en particular, sobre el 'Decreto Maricarmen' que parió el Consejo de Ministros; pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados el próximo viernes.

Por su parte, tras 'Cifras y Letras', la segunda cadena pública ofreció en simulcast con el Canal 24 horas un amplio programa de información y análisis que estuvo conducido por Pepa Bueno desde plató y que contó con la colaboración de Xabier Fortes desde el kilómetro 0 de la capital de España, donde el asentamiento se mantiene como epicentro de la contestación social contra la crisis de la vivienda.

En su caso, el canal de Atresmedia optó por emitir una edición extra de 'La Sexta Noticias' tras 'El Intermedio' de El Gran Wyoming. Pese a que 'El Objetivo' suele ser la ventana habitual ante coberturas especiales como esta, esta vez se optó por confiarla a los servicios informativos de La Sexta, con Rodrigo Blázquez al frente junto a Ana Pastor, desplazada en Sol.

Pues bien, los dos espacios de actualidad, que se prolongaron hasta altas horas de la noche, no obtuvieron el respaldo de la audiencia. En el caso de La 2 de TVE, el especial se saldó con un pobre 2,4% de cuota de pantalla, que se tradujo en apenas 207.000 telespectadores de media. Empeoró los datos habituales de la cadena en esa franja y se situó por debajo del promedio diario (3,4%). De casi 1,6 millones de televidentes que conectaron con la emisión, solo se quedaron esos 207.000.

El especial informativo del prime time de @la2_tve #DecretoMariCarmen alcanza un 2.4% de share y 207.000 espectadores



➡️ 1.595.000 espectadores conectaron con la emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/H5MKr5GliZ — Dos30' (@Dos30TV) September 30, 2026

Mientras, la versión nocturna de 'La Sexta Noticias' se conformó con un escueto 3,3% de share, a pesar de acabar bien entrada la madrugada (01:30 horas), y con 203.000 seguidores. En este caso, también hablamos de un rendimiento sensiblemente inferior al cómputo global del canal en la jornada, que fue de un 5,1%.

Con estas métricas, podemos concluir que la apuesta informativa no contó con el beneplácito del público, que prefirió decantarse por el entretenimiento. El reality 'Supervivientes All Stars' dominó la noche desde Telecinco con un gran 15,1% de cuota (récord de temporada en martes). Le siguieron, por este orden, 'En tierra lejana' en Antena 3 (12,7%), 'Código 10' en Cuatro (10,4%) y 'Al cielo con ella' en La 1 de RTVE (8,2%).

Así, La 2 no pudo, ni de lejos, replicar el éxito del especial de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora del pasado sábado, que, en su salto improvisado y excepcional a La 1, anotó récord histórico con un 13,9% de share en la noche en la que precisamente arrancó la acampada en el centro de Madrid. La corporación pretendía seguir sacando rédito a esta problemática pero los planes resultaron fallidos a tenor de las mencionadas cifras.