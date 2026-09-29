Iñaki López redobla su cruzada contra 'Horizonte' y da explicaciones sobre su fotografía con Iker Jiménez y Carmen Porter: "Han mentido"

En los últimos días se ha desatado una guerra entre 'Horizonte' y 'El Intermedio' a raíz de que Carmen Porter atacara al espacio de El Gran Wyoming y, en concreto, a Andrea Ropero por su reportaje sobre el desahucio de Maricarmen, con imágenes en exclusiva del interior de su casa. Algo a lo que La Sexta y diferentes rostros como Iñaki López y Jordi Évole replicaron.

"Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo", defendió Carmen Porter en 'Horizonte'. "Le han prometido algo", apostilló un colaborador del programa de Cuatro. "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer", sentenció la mujer de Iker Jiménez.

Tras ver dicho ataque, Andrea Ropero no dudó en dar la cara por el equipo de 'El Intermedio' y por su propio trabajo. "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo", escribió la periodista. Y su marido, Iñaki López también quiso entrar en la polémica con otro mensaje. "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo", expresó el presentador de 'Más vale tarde'.

Al ver el revuelo que se estaba formando y las críticas que estaban recibiendo por parte de rostros de La Sexta y de la propia cadena de Atresmedia, Carmen Porter y algunos de sus seguidores quisieron devolver el golpe rescatando una imagen del pasado en la que Iñaki López y Andrea Ropero acudieron a una de las grabaciones de 'Cuarto milenio'. Entonces, se hicieron una fotografía juntos que ahora han sacado a la palestra para tratar de demostrar que en su momento eran fans de su programa y de alguien a quienes ahora acusan de "buleros".

Este martes, 'Más vale tarde' ha querido recuperar toda esta polémica y recordar la respuesta de 'El Intermedio' y de El Gran Wyoming al ataque de 'Horizonte'. Pero además, el espacio de La Sexta también ha mostrado en directo esa fotografía compartida por Carmen Porter. E Iñaki López ha sido muy rotundo en su réplica.

"No nos dedicamos nosotros a testear cuál es la veracidad de las noticias que dan otros medios de comunicación. Excepto, claro, si nos acusan directamente a nosotros. Recordemos que el programa 'Horizonte' hace unos días nos acusaba de haber comprado a Maricarmen, de haberle ofrecido algo a Maricarmen", ha empezado comentando el presentador dando paso a un vídeo que recopilaba las palabras de Carmen Porter. "Nunca jamás se le ofreció nada a Maricarmen y nunca jamás pidió nada Maricarmen", ha sentenciado al respecto el vasco.

Iñaki López responde a 'Horizonte' tras rescatar su foto con Iker Jiménez y Carmen Porter

Iñaki López aclara su fotografía con Iker Jiménez y Carmen Porter

Y tras rememorar la respuesta de 'El Intermedio', Iñaki López ha sido muy claro. "Yo creo que como todos los periodistas serios, cuando atacan nuestro trabajo y nos acusan de hacer algo que nunca hemos hecho, lo que pides son pruebas. Ayer tuvieron una oportunidad estupenda en 'Horizonte' de dar alguna prueba de una acusación tan grave como la que lanzaron hace unos días, y no dieron ninguna", ha reflexionado el presentador.

"Sin embargo, desde el entorno del programa y a través de redes sociales sí que pusieron esta foto. Ahí la ven. Es una foto en la que Andrea Ropero y servidor estamos en el plató de 'Cuarto milenio' precisamente con sus presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter. Una foto que tiene muchos años, muy previa sobre todo a 'Horizonte' y desde luego un perfil de programa radicalmente distinto. Y un programa al que acudimos acompañando a un amigo, muy fan en sí de este programa, y que quería tener la oportunidad de conocer a los presentadores", ha explicado López.

"Con esta foto es con la que se tratan de defender y con la que nos atacan. Y me llama poderosamente la atención porque no entiendo cuál es la relación", ha seguido diciendo el presentador de Atresmedia. "Pensarán que, como tenemos una foto con ellos, todos mentimos, y no es verdad porque nosotros no mentimos. Y ellos han mentido y siguen sin dar una sola explicación o una prueba de una acusación muy grave como es asegurar que nosotros le prometimos algo a Maricarmen; cosa que jamás hicimos porque nosotros no trabajamos así. No sé como trabajan ellos, pero nosotros así no", ha aseverado Iñaki López.

Por último, el periodista ha vuelto a dar la cara por su mujer Andrea Ropero ante los ataques del programa de Cuatro. "Entiendo que el objetivo en realidad es atacar a la propia Maricarmen como diciendo que tenía intereses oscuros a la hora de contar esta historia. Cuando en realidad es una historia de periodismo en la que Andrea Ropero va a las 4 de la mañana porque lleva dos años siguiendo los procesos de desahucio de Maricarmen y el día de auto sube y lo graba desde dentro en un ejercicio de periodismo", ha concluido López.