Andrea Ropero e Iñaki López alzan la voz contra 'Horizonte' de Iker Jiménez por esparcir "bulos" contra La Sexta

Este jueves, Carmen Porter y algunos de los colaboradores de 'Horizonte' no tuvieron reparos en cuestionar el trabajo que había realizado Andrea Ropero en 'El Intermedio' con su reportaje exclusivo desde dentro de la casa de Maricarmen al ser el único medio que estaba acompañándola en el momento del desahucio. Y por ello, la reportera del programa de El Gran Wyoming, y su marido, Iñaki López no han dudado en contestar a sus acusaciones.

Para poner en contexto, el pasado miércoles, 'El Intermedio' fue el único programa que fue testigo del momento del desahucio de Maricarmen a sus 87 años de edad. Así, Andrea Ropero acompañó a la mujer durante las horas previas a que la policía entrara para desalojarla y mostró con todo detalle el estado de la vivienda y la situación a la que se estaba enfrentando la mujer al tener que dejar su casa después de 70 años sin una solución de futuro.

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Un reportaje que fue muy aplaudido en redes sociales y que fue el fiel reflejo de la grave situación que se atraviesa en el ámbito de la vivienda en nuestro país. El gran trabajo de Andrea Ropero dio sus frutos y se vio recompensado con uno de los mejores datos de 'El Intermedio' en meses. Y es que el espacio marcó un gran 8.7% y 992.000 espectadores.

Cabe tener en cuenta que en los últimos meses, la lucha se ha recrudecido entre 'Horizonte' y 'El Intermedio' al competir cada noche en el access prime time. Lo más llamativo de todo es que precisamente el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter gana sin problema a sus rivales de La Sexta cada día. Y pese a ello, este jueves no dudaron en atacar el trabajo de Andrea Ropero y de 'El Intermedio' sin ningún pudor.

El ataque de 'Horizonte' a 'El Intermedio'

Así, después de que el pasado miércoles 'Horizonte' fuera junto a 'El programa de Ana Rosa' otro de los programas que optó por el silencio y no llevar a escaleta el asunto del desahucio de Maricarmen, este jueves el espacio de Cuatro si que debatió sobre ello. Y fue entonces cuando Carmen Porter y los colaboradores no tuvieron problema en poner en cuestión la presencia de las cámaras de 'El Intermedio' en el momento en el que la policía entró a la vivienda para denunciar la instrumentalización del caso.

"Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo", aseguró Carmen Porter en 'Horizonte'. A lo que Iker Jiménez preguntó si pertenecían a algún programa de televisión sin nombrar directamente al espacio de El Gran Wyoming. Fue entonces cuando uno de los colaboradores deslizó que a Maricarmen "le han prometido algo". "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer", añadió al respecto Porter.

Las respuestas de Andrea Ropero e Iñaki López

Tras ver y escuchar los ataques de 'Horizonte' a su trabajo sin nombrarla, Andrea Ropero no dudó en contestar desde sus redes sociales con un mensaje muy rotundo defendiendo su profesionalidad y la de 'El Intermedio'. "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo", recalcó la periodista y colaboradora del programa de La Sexta.

Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo @El_Intermedio @laSextaTV pic.twitter.com/kTkyaB80rL — Andrea Ropero (@andrearopero) September 25, 2026

Quién tampoco se ha podido callar ha sido otra de las estrellas de La Sexta. Así, Iñaki López también quiso emplear sus redes sociales para sentenciar lo hecho por 'Horizonte' y acusar sin ningún tipo de pruebas a su mujer. "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo", remarca el presentador de 'Más vale tarde'.