La exclusiva de 'El Intermedio' en La Sexta con la cronología del desahucio de Maricarmen con imágenes únicas desde dentro

Las cámaras de 'El Intermedio' fueron las únicas que consiguieron entrar en la vivienda de Maricarmen este martes mientras las fuerzas de seguridad procedían a su desahucio pese a la movilización masiva en el madrileño barrio del Retiro. Este miércoles, el espacio de La Sexta ha mostrado las imágenes inéditas en las que Andrea Ropero acompaña a la anciana de 87 años durante el desalojo.

"Hay que hablar claro, no hay voluntad política para acabar con esta situación", ha comenzado sentenciando el Gran Wyoming antes de analizar cómo las diferentes formaciones políticas han dado la espalda a Maricarmen. "Hace unos días el Congreso tumbaba una proposición de ley para que los fondos buitre no pudieran especular con la vivienda. El PSOE se abstuvo... Esto ha provocado que la profesión con más estrés de España sea la de fisioterapeuta de Ferraz", ha recordado.

Andrea Ropero describe en 'El Intermedio' cómo se vivió el deshaucio de Maricarmen desde dentro: "Ha sido duro, indignante y vergonzoso"

A su vez, el conductor de 'El Intermedio' ha subrayado como PP y Vox, junto a Junts, votaron en contra de prorrogar la ley antidesahucio hace unos meses. Poco después, el espacio de La Sexta ha recibido a Andrea Ropero en plató para que compartiese su experiencia, siendo la única periodista que pudo acompañar a la anciana durante sus últimos minutos en la vivienda que ha sido su hogar durante más de siete décadas.

🔴 @andrearopero ha sido la única periodista que ha vivido el desahucio de Maricarmen desde dentro de la propia vivienda. Esto es lo que ha visto. #elintermedio pic.twitter.com/NuTOOv66bj — El Intermedio (@El_Intermedio) September 23, 2026

"He sentido una tristeza absoluta por ver la impunidad con la que se puede desahuciar a una mujer de 87 años, que está en los últimos años de su vida", ha asegurado la periodista del espacio de La Sexta. "¿Es legal? Sí. ¿Es ético? No, es una puñetera vergüenza. Hemos visto imágenes terribles, que nadie tendría que ver a esas alturas de su vida, ver cómo la policía entra y tira tu puerta de casa abajo...", sentenciaba.

Así, no ha dudado en describir lo que tanto ella como el equipo presenciaron durante las grabaciones. "Esos gritos de los vecinos intentando subir, esa mirada de Maricarmen perdida, absolutamente desconsolada porque sabía que después de 71 años le quedaban minutos en esa casa", ha explicado la colaboradora de 'El Intermedio'.

"Era una sensación terrible para todos, para los miembros del sindicato de inquilinas que estaban allí, para la familia de Maricarmen que la ha acompañado y también para el equipo de este programa. Ha sido realmente duro, indignante y vergonzoso", ha lamentado la comunicadora antes de mostrar las imágenes.

Así, 'El Intermedio' ha mostrado sus siete horas junto a "una mujer que se ha convertido en un símbolo de resistencia", empezando a las cinco de la madrugada, con más de 200 personas campando en el portal a la espera de que llegasen las fuerzas de seguridad del estado para impedir el desalojo. "Estoy cansada, muy cansada, esperando a ver lo que puede ocurrir", ha confesado la anciana ante las cámaras de La Sexta tras recibir a Andrea Ropero y al equipo en el inmueble.

"Siento alegría y respeto por la gente que está luchando por mí en la calle, porque es mi familia. Conocí al sindicato de inquilinas en 2020 y desde entonces siempre estoy con ellos y ellos conmigo", ha asegurado la mujer de 87 años refiriéndose al apoyo que ha recibido todo este tiempo y en especial en estas horas cruciales, durante el que ha sido su cuarto intento de desahucio, esta vez realizado con éxito.

"Que sean valientes, que sigan luchando para tratar de solucionar esta desagradable situación que tenemos en España"

"Me ofrecieron hace 3 o 4 meses una residencia en Alcalá de Henares", ha explicado sobre la única alternativa que le ofrecieron, asegurando que ningún organismo ha respondido a sus cartas. "Ni el Gobierno, ni Ayuso, ni Almeida, nadie. No tengo esperanza, porque no han hecho ni caso al documento de la ONU, ellos pidieron que se paralizase esto. ¿Y que ha hecho el Gobierno? Ahí lo ves", ha denunciado.

Y minutos antes de que la Policía tumbase la puerta del domicilio, Maricarmen ha lanzado un mensaje a las generaciones más jóvenes ante las cámaras de 'El Intermedio'. "Que sean valientes, que sigan luchando y aunque yo no gane sí gano, que continúen con su lucha para tratar de solucionar esta desagradable situación que tenemos en España todas las personas que no tenemos millones para comprarnos un piso. La Constitución lo que dice es que tienes derecho a una vivienda, ¿es que no se leen ese párrafo, se lo saltan?", ha señalado.

"Han puesto varios sofás, una mesa y una estantería para ralentizar todo lo posible la entrada pero ya es inevitable", describía Andrea Ropero sobre cómo el sindicato de inquilinas había tratado de truncar la puerta de la entrada, sin éxito ante la radial que las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado para entrar a la fuerza. "Venimos a cumplir un mandamiento judicial vale Maricarmen? Te apoyamos y estamos contigo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo", le comunicaba un agente según procedía a escoltarla fuera de su hogar.

"¡Tiene que venir un SAMUR médico!", ha comenzado a pedir una de sus familiares mientras Maricarmen, con movilidad reducida, se despedía de su casa y recogía parte de sus pertenencias para enfrentar un futuro incierto. "Nos piden que por favor salgamos de la vivienda, fíjense en la cantidad de antidisturbios que hay aquí, están todas las plantas tomadas por agentes de la policía", ha terminado explicando Andrea Ropero antes de finalizar la desgarradora pieza emitida en La Sexta.