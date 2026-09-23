La organización de Eurovisión responde en un comunicado a RTVE ante su determinación de no participar en 2027

RTVE ha hecho oficial su negativa, por segundo año consecutivo, a regresar al escenario de Eurovisión mientras el certamen permita la participación de Israel. José Pablo López, presidente de la corporación, reafirmó el boicot al festival sumándose a Irlanda y Países Bajos, que también ha confirmado que no participarán en la edición de 2027 ni retransmitirán la gala. Y el director del certamen, Martín Green, no ha tardado en reaccionar a esta determinación.

"Hemos tomado nota de las declaraciones realizadas por el presidente de RTVE, recomendando que España no regrese al festival de Eurovisión en 2027", ha expresado el director del festival en un comunicado tras la última intervención del presidente de RTVE. Cabe recordar que la decisión de no regresar al certamen aún está pendiente de ser ratificada por el órgano de gobierno de RTVE, pero posiblemente saldrá adelante por la mayoría progresista.

El director de Eurovisión reacciona a la negativa de RTVE de regresar en la próxima edición: "Aguardaremos a la decisión definitiva"

Así, Green ha adoptado un tono prudente para referirse a la ausencia de España en la próxima edición. "Respetamos el proceso de RTVE y aguardaremos la decisión definitiva de su Consejo de Administración", ha recalcado el director, haciéndose también eco de las modificaciones que han introducido tras la retirada de varios países durante la última edición por la participación de Israel.

"Durante el último año, hemos escuchado atentamente las preocupaciones planteadas por nuestros miembros", ha recordado el director de Eurovisión. "Como resultado, el Grupo de Referencia, el órgano de gobierno del certamen, ha introducido cambios significativos en el festival" ha asegurado, enumerando "mayores garantías contra influencias externas indebidas y la promoción" y otra serie de cambios.

Entre ellos, unos límites más estrictos a las votaciones, un jurado "más amplio y diverso", así como el regreso de los jurados profesionales en las semifinales en lugar de volcar todas las clasificaciones en el voto del público. A su vez, ha asegurado que el festival ha reforzado la seguridad e integridad de las votaciones.

"Lamentamos que, a pesar de estos cambios, se vaya a recomendar que RTVE no participe en el certamen el próximo año", ha declarado Martín Green como respuesta al ente público. "RTVE forma parte del Festival de Eurovisión desde 1961 y valoramos su dilatada contribución al mismo", ha destacado."Nos decepcionaría no contar con la participación de España en Bulgaria y esperamos ver a RTVE de nuevo en el certamen en el futuro", terminaba señalando en el comunicado, .