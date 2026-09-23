David Trigo, concursante de 'Pasapalabra', deja muy clara su opinión de 'Rueda la Letra' con su comentario en plena emisión

'Pasapalabra' se está convirtiendo en el escenario de constantes reivindicaciones frente a 'Rueda la letra' desde la llegada del nuevo concurso conducido por Carlos Sobera en Telecinco. Si Eduardo Casanova ya hizo referencia a que el formato de Antena 3 era "el de verdad", distinguiéndolo del nuevo espacio de Mediaset que ha recuperado El Rosco, en esta ocasión ha sido uno de sus concursantes el que ha destacado la originalidad del programa.

El dardo contra 'Rueda la letra' se produjo este martes a raíz de una de las pruebas musicales en el concurso conducido por Roberto Leal. Tras resolver la popular prueba con un tema de Estopa, el presentador no dudó en lanzar una ocurrencia al aire que, sin esperarlo, daría pie a una nueva pulla contra el formato que ahora atesora El Rosco en Telecinco.

David Trigo invita a Estopa a 'Pasapalabra' lanzando una clara pulla contra 'Rueda la Letra'

"¡Oye! Los hermanos Muñoz no han venido a 'Pasapalabra' conmigo", destacó Roberto Leal, advirtiendo tanto a los presentes en plató como a la audiencia en casa que el dúo de Cornellá no se había pasado aún por el programa desde que arrancaron su etapa en Atresmedia en el año 2020. Fue entonces cuando David Trigo, el concursante que más tiempo lleva disputándose el bote en esta actual etapa, aprovechó para lanzar un mensaje.

"¿Dónde está mi cámara?", preguntó con sorna el participante para trasladar una petición al dúo de artistas. "Hermanos Muñoz, David y José, tenéis que venir a 'Pasapalabra', aquí, al bueno", señaló, haciendo una clara distinción entre el espacio de Antena 3 y la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes, que por el momento continúa luchando con dificultades para hacerse un hueco entre los espectadores.

Si bien, aunque ambos concursos no coinciden en horario, 'Pasapalabra' ronda el 17-19% de cuota de pantalla cada tarde en Antena 3, una cifra que le distancia de la discreta acogida que ha tenido El Rosco en Telecinco. Y es que, 'Rueda la letra' ha promediado un 7,8% de share durante sus tres primeras semanas en emisión.