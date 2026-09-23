La indirecta (muy directa) de Jesús Cintora a 'El programa de Ana Rosa' desde TVE por ignorar el desahucio de Maricarmen

'Mañaneros 360' ha sido uno de los programas que se ha volcado este miércoles con la retransmisión en directo del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que se ha echado de su casa en el barrio del Retiro de Madrid tras más de 70 años en su vivienda pagando religiosamente. Tanto Adela González como Jesús Cintora han centrado sus bloques de actualidad y tertulia política en este triste asunto.

A lo largo de 'Mañaneros 360' tanto Adela González como Jesús Cintora han conectado con varios de sus reporteros desplazados hasta la zona en la que vivía Maricarmen para hablar con algunos de los activistas y rostros famosos que han apoyado a la mujer hasta el último minuto como Inés Hernand o Sarah Santaolalla así como a miembros de partidos políticos como Más Madrid e Izquierda Unida.

Asimismo, el programa de Jesús Cintora ha cubierto en directo el momento en el que Maricarmen era desahuciada a sus 87 años y era trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón. "Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el interior de la vivienda. Es el momento en el que desalojan a Maricarmen y cómo llega la policía y ella mira a la cara al agente que va a llevar a cabo por una orden judicial el desahucio de la casa en la que lleva viviendo prácticamente toda su vida con 87 años. Esta imagen que están viendo la de Maricarmen mirando a la cara a ese policía que ejecuta el desahucio desde mi punto de vista es una de las noticias del día", ha confesado el presentador al mostrar fotografías del momento del desalojo.

Tras ello, los colaboradores de 'Mañaneros 360' han analizado lo sucedido y han tratado de señalar a los culpables de que se haya llegado a esta situación. Algunos han ido más allá y han cuestionado el trato de la policía a los activistas y manifestantes que han estado acompañando a Maricarmen en las últimas horas. Algo que la propia Inés Hernand realizaba en su conexión con Adela González.

Ha sido justo al final del programa cuando Jesús Cintora ha defendido la labor que ha hecho 'Mañaneros 360' y ha aprovechado para lanzar un dardo velado a la competencia. Así, el presentador ha lanzado una indirecta a Telecinco y 'El programa de Ana Rosa' por no haber tratado en su escaleta la noticia del día. Lo ha hecho sin nombrarles pero dejando claro que había cadenas que no lo estaban abordando.

Lo hacía justo después de que Fátima Iglesias se preguntara que ha cambiado con respecto a la situación de la vivienda después de ocho años de gobierno progresista y con respecto a hace diez años cuando los desahucios abrían informativos en la época del gobierno de Rajoy. "Este es el gran fracaso no haber sabido buscar entre todos los funcionarios que pueden llegar a trabajar en cada una de las administraciones una solución en la que ella se sintiera cómoda. Hace diez años abríamos con imágenes como esta en muchos informativos. ¿Qué es lo que ha cambiado diez años después y un gobierno progresista después que cada uno se eche la pelota los culpas los unos a los otros para no buscar soluciones? ¿Esto es lo que hemos conseguido en diez años? Es muy triste", ha señalado la colaboradora.

"Hay una cosa que si que ha cambiado. Nosotros lo estamos contando en esta televisión, en alguna hoy esto no lo han contado tanto. Y luego habrán cambiado las cosas o no, esa ya es vuestra opinión. Pero esto lo añado yo", ha terminado soltando Jesús Cintora en un claro recado a 'El programa de Ana Rosa' cuestionando así a la que fue su compañera y jefa en el pasado pues hace diez años ella se vanagloriaba de haber denunciado los desahucios del gobierno de Rajoy.