'Valle Salvaje', avance capítulo 493 del jueves 24 de septiembre en RTVE con el plan de Victoria y Mercedes

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 24 de septiembre, Manuela le asegura a Alejo que están destinados a estar juntos y le anima a que se olvide para siempre de Luisa y acceda a casarse con ella. Paralelamente, Alejo le confiesa a Luisa que Manuela está perdiendo el norte y que si no paran esta locura se verá condenado a casarse con ella.

Don Anselmo solicita a Mercedes que le entregue el libro de cuentas de la Casa Pequeña que gestionaban ella y Dámaso con el fin de que el corregidor pueda examinarlo. Tras ello, Atanasio le propone a la duquesa que falseen los datos del libro de cuentas.

Genaro no termina de adaptarse como lacayo en la Casa Pequeña y Francisco se pregunta de donde ha salido siendo tan estirado tras rechazar acudir a la fiesta de cumpleaños de su padre. Mientras, el joven trata de seguir conquistando a Bárbara recitándole unos versos.

José Luis quiere evitar el escándalo del bautizo pero Mercedes le hace ver que tiene que acatar la decisión de su hijo Rafael que para algo es el duque. Mientras que Leonor empieza a mostrar preocupación por lo que está empezando a sentir su hermana Rosalía por Rafael.

Finalmente, Victoria y Mercedes se lo juegan todo con don Anselmo. ¿Saldrá bien su plan?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', el notario advertía a Victoria de que necesita testigos que aseguren bajo juramente que no propició la marcha de Dámaso para poder acceder a su testamento.

Bárbara reaccionaba con crudeza a la aparición de Genaro Salazar en Valle Salvaje y le pedía que se marche inmediatamente de allí porque no es bienvenido.

Luisa le hacía ver a Alejo que don Hernando es mucho más poderoso que su hermano Rafael y que se está metiendo en un gran problema por enfrentarse a él y que si quiere casarle con Manuela lo hará. Tras ello, Manuela se enfrentaba con Alejo y le dejaba claro que nunca en su vida se había sentido tan despreciada y humillada por un hombre como ahora y él le pedía disculpas asegurando que no era su intención. Y Don Hernando le daba un ultimátum: o acepta casarse con su hija y se comporta como un hombre de honor o lo rechaza y tendrá que asumir las consecuencias.

José Luis le hacía ver a Rosalía que todavía está a tiempo de negarse a participar en el bautizo de María junto a su nieto pero ella le aseguraba que ha sido petición de Rafael y no puede negarse. Además no dudaba en pedir un lugar para su hermana Leonor en la ceremonia pues es su única invitada.

Después, Rosalía trataba de hacer ver a Rafael que no es oportuno que Lucas y María se bauticen juntos. Paralelamente, ambos se acercaban peligrosamente.