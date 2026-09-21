'Valle Salvaje', avance capítulo 491 del martes 22 de septiembre en RTVE: El desesperado plan de Rafael y una llegada inesperada

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 22 de septiembre, Bárbara no da crédito a la noticia de la boda de Alejo y Manuela y no duda en preguntarle a Luisa el por qué no se lo ha contado.

Tras ello, Alejo no duda en hablar con Luisa para convencerla de que él no tiene nada que ver en esta historia y que él no besó a Manuela y que no le dio ninguna importancia a ese beso porque es alguien por la que no siente nada.

Rafael insiste a Rosalía para que se siente a su lado en el almuerzo pero ella le responde que no cree que vaya a acudir a la cita y después él trata de saber si ha hecho algo que le haya podido molestar tras haberla oído decir a su hermana Leonor que se iba a marchar de palacio con María definitivamente.

Por su parte, Leonor le confiesa a Rafael que quizás Rosalía nunca tuvo que regresar al Valle porque ella no quería y ahora se ha visto obligada a formar parte de una vida en la que no está cómoda. Pero el duque, desesperado, le pide ayuda a la doncella para convencer a su hermana de que se quede en palacio. Y después le solicita a Rosalía que espere al menos hasta que la niña esté bautizada.

Pepa anuncia a Mercedes y Victoria que ha llegado un notario a la Casa Pequeña que pide ver a doña Victoria y ella reacciona con ilusión. Además, alguien totalmente inesperado irrumpe en la Casa Pequeña ante Bárbara, pues Genaro Salazar, el aristócrata que conoció en el baile aparece en el Valle por sorpresa.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le aclaraba todas las dudas a Luisa y le dejaba claro que fue Manuela quién le besó y se le echó encima sin que él pudiera reaccionar.

Después, Manuela le reconocía a Alejo que fue ella quién tomó la iniciativa con el beso pero que él no lo rechazó y que sabe que al sentir sus labios le gustó. Mientras, Francisco trataba de saber que es lo que le echa para atrás a Martín de Leonor para no querer darle una oportunidad.

Mercedes advertía a José Luis delante de todos que Victoria ha desaparecido del Valle dejándoles descolocados. Y Atanasio le confesaba a Mercedes que quizás ha llegado el momento de dar parte a las autoridades.

José Luis le agradecía a una de las doncellas que le haya ayudado a tender una trampa a Rosalía y dejarla mal parada ante su hijo Rafael y después le pedía a don Hernando que sea discreto porque si su hijo se entera quedará en mal lugar.

Alejo se plantaba ante don Hernando ante su insistencia con que avance en su relación con Manuela y le dejaba claro que para él es algo inexistente. Y finalmente, Rosalía le anunciaba a su hermana Leonor que se quiere marchar definitivamente del palacio.