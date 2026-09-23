¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 23 de septiembre en RTVE?

Tras recibir por primera vez a Malú, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la cantante años después de su única visita a su anterior espacio de Movistar Plus, firmando una velada llena de confesiones, risas y unas preguntas clásicas condicionadas por una firme petición de la artista para someterse a ellas en su debut en el espacio de La 1.

La visita de la cantante se tradujo este martes en un 10.8% de share y 1.246.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.1% de share y 1.490.000 espectadores gracias a la visita de Julián López y Pepa Charro. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 9.2% de cuota de pantalla y 1.056.000 espectadores en Telecinco.

Pedro Alonso, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este miércoles 23 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Bertín Osborne, que regresa al espacio de Antena 3 para compartir con la audiencia un balance de su verano y adelantar algún que otro detalle sobre sus próximos proyectos musicales. Por su pate, David Broncano recibirá una vez más a Pedro Alonso.

Pedro Alonso se llama Pedro y se apellida Alonso. Cierto. Y viene al programa hoy. También cierto. pic.twitter.com/GsvM3xgXVH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2026

El actor, mayormente conocido por su papel de Berlín en 'La casa del papel', regresará al espacio de TVE este miércoles para presentar su nuevo proyecto en la pequeña pantalla, 'El juicio', una serie dramática que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Pedro Alonso volverá a visitar así 'La Revuelta', acudiendo por primera vez a su nueva ubicación en el Teatro Albéniz del centro de Madrid, ofreciendo más detalles sobre esta nueva ficción. Se trata de un thriller de ocho episodios basado en hechos reales que narra la historia tras una denuncia por agresión sexual interpuesta contra el hijo de un poderoso empresario.