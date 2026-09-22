Malú descuadra con esta inesperada respuesta a las preguntas clásicas de 'La Revuelta' en RTVE: "Necesitaría una auditoría"

Malú ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar su nueva gira de conciertos Quince Tour, con la que se encuentra celebrando sus casi tres décadas en la música. Y durante su primera visita a David Broncano en cuatro años tras su paso por 'La Resistencia', la artista no ha dudado en poner una condición para responder a las preguntas clásicas que ha terminado jugando en contra del presentador.

"Creo que está en el club platino de 'El Hormiguero'...", destacado el humorista antes de recibir a la intérprete por primera vez sobre su escenario del Teatro Albéniz. Y la invitada no ha evitado justificar su buena relación con el espacio de Antena 3. "Hay un momento en el que te dan un reloj, no sé si es a partir de 20 visitas, un reloj bueno por lo visto", comentaba la artista.

Malú descoloca a David Broncano dando este giro a las preguntas clásicas con una surrealista respuesta: "No me lo creo"

"Nosotros no tenemos nada", le ha advertido David Broncano en un arranque de sinceridad. "Yo por eso voy todo el rato, porque en nada me dan el reloj", ha llegado a confesar Malú entre risas. Y entre bromas a lo largo de la noche sobre "el bizum" que el presentador tenía que hacerle con motivo de su visita, cuando ha llegado el momento de responder a las preguntas clásicas, la cantante no ha dudado en sacar provecho.

Malú se ha visto el nivel de regalos que hacemos y ha sido la más lista. Mejor 50 euritos que un rodapié o unas perchas, claro que sí #LaRevuelta @__maluoficial__ pic.twitter.com/3Xs3lP0I5d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 22, 2026

Y es que, según el humorista le ha explicado que debía sincerarse sobre su patrimonio total y las relaciones sexuales del último mes, la artista ha sorprendido con una petición. "Podemos hacer el bizum dependiendo de los puntos de la segunda pregunta. Tantos puntos pues de eso me haces el bizum", ha propuesto la cantante.

"Ojo eso es bueno", ha reconocido David Broncano algo dubitativo, pues en función de las relaciones sexuales de la intérprete la suma de dinero podía dispararse. A su vez, Malú no ha tenido problema en sincerarse sobre su patrimonio actual. "Bien para vivir, pero ya te digo que de modelo de negocio en la música yo siempre escogí el más caro, entonces... No te creas que los discos dan tanto", ha explicado.

"Un pastizal", remarcaba Broncano con prisa. "No te creas, ¿cuántas temporadas firmaste tú de esto?", le ha contestado la artista entre risas del público. "Llevamos dos temporadas y tenemos esta y la siguiente en teoría...", ha recordado el conductor de 'La Revuelta' sobre su futuro incierto en la corporación ante un cambio de Gobierno.

"Está bien afortunadamente, llevo 30 años cotizados y puedo vivir tranquila sin preocuparme, entonces gracias a Dios está bien, me conformo. Pero lo suficiente para seguir trabajando con motivación", terminaba resolviendo Malú sobre su dinero en el banco antes de arrancarse con una respuesta sobre el sexo que ha descolocado al presentador.

Al referirse a sus encuentros sexuales, la intérprete ha asegurado que lo hace "todo el rato, sin parar, una cosa loca". "Calculo que me tienes que hacer un bizum de 100 pavos", aseguraba la intérprete entre risas, ciñéndose a su anterior propuesta mientras el comunicador impugnaba su respuesta. "Estoy por la mañana, por la tarde, me cuesta salir al escenario y todo", ha continuado explicando con sorna.

"Es verdad que cuando se alarga mucho cansa", ha subrayado David Broncano, que anotaba algo escéptico la respuesta consciente de su plan. "Yo sabía que iba a venir aquí y me he preparado en alto, he dicho ojo que igual apunto por bizum", ha insistido Malú. "No me lo creo mucho pero lo apunto aquí", ha explicado el presentador.

"Si no paro, llego tarde a los conciertos y todo, en la pausa en vez de cambiarme de ropa...", ha asegurado la intérprete mientras el presentador manifestaba sus serias dudas sobre la honestidad de la cantante a lo largo de las preguntas clásicas. "Necesitaría una auditoría, pero como no puede ser...", ha señalado entre risas del público, asegurando que más tarde le haría el bizum de 100 euros.