'Salvados' se ve obligado a hacer una rectificación en la pantalla de La Sexta por lo recogido en el programa de Rita Barberá

'Salvados', el programa que dirige y presenta Gonzo abrió su temporada 23 en La Sexta el pasado 6 de septiembre con una doble entrega centrada en la figura de Rita Barberá, reconstruyendo toda la carrera política de la ex alcaldesa de Valencia hasta que falleció el 23 de noviembre de 2016.

En dichas entregas del formato de Atresmedia, Gonzo entrevistó a las personas que la conocieron bien, desde compañeros de partido que fueron amigos, a los que la sufrieron desde la oposición, pasando por periodistas y representantes de la sociedad civil valenciana. Así rostros como Francisco Camps, José Manuel García-Margallo o Joan Ribó participaron en este doble reportaje sobre Rita Barberá.

Durante uno de esos programas, 'Salvados' también se hizo eco del denominado "Caso Taula", la trama de corrupción que acabó con el mandato de Rita Barberá y por ende con su carrera política. En concreto, el espacio de La Sexta aseguró que a los asesores y concejales del PP "el partido les devolvía dos billetes de 500 de vuelta en B" y que a los cincuenta asesores y concejales "se le devolvió en B, en negro, dos billetes de 500 euros".

Sin embargo, 'Salvados' no explicó en dicho programa que ese caso fue archivado por la justicia, ante la falta de pruebas. Y por ello, las personas afectadas por este caso decidieron ponerse en contacto con el programa que produce Producciones del Barrio ('Lo de Évole') para exigir una rectificación, pues argumentan que "una cosa es informar sobre la existencia del procedimiento penal, sobre las hipótesis mantenidas durante su instrucción, sobre los testimonios recabados o sobre las diferentes valoraciones que puedan formularse acerca del caso Taula, y otra la presentación categórica de la devolución de los 1.000 euros como algo efectivamente sucedido respecto sin informar en ningún momento del sobreseimiento judicial".

La rectificación que 'Salvados' mostró en pantalla el pasado domingo

Pues bien, tras lo sucedido, 'Salvados' sorprendió a la audiencia comenzando la tercera entrega de la nueva temporada con una rectificación el pasado domingo 20 de septiembre justo antes de arrancar el programa dedicado a Joaquín Reyes.

"El programa Salvados aclara: En relación al programa Salvados emitido el 6 de septiembre de 2026, donde se explicaba el conocido 'caso Taula', se hace constar que la Audiencia Provincial de Valencia acabó decretando el sobreseimiento de la causa, por no haberse acreditado los hechos" fue el mensaje que se pudo leer en pantalla.

Asimismo, La Sexta ha retirado de su web las noticias relacionadas con el caso Taula y todos los vídeos de las redes sociales en los que se afirmaba falsamente que se dio los billetes de 500 euros y se devolvió en negro a los asesores y concejales del PP que se habían visto envueltos en dicha trama.