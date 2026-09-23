'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del jueves 24 de septiembre: El plan de aborto de Beatriz en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' suma una nueva ventana de distribución, pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Andrés muestra su preocupación porque Valentina no quiera casarse con él tras lo sucedido con su ascenso. Por si fueran poco las preocupaciones, Andrés y Marta comparten con su familia que Gabriel ha paralizado la venta de las patentes de los perfumes y que su primo quiere que sean ellos quienes ocupen el puesto de Tasio. Después, ambos deciden plantar cara a Gabriel pues se niegan a hacer el trabajo de su hermano.

Begoña pilla a Beatriz llorando después de que el padre de su hijo no quiera hacerse cargo de él y comparte con ella su idea de abortar. Pero Begoña trata de convencerla para que no cometa esa locura pues todavía recuerda lo que le pasó a María y cómo acabó.

En la cantina, Paula se desahoga con Salva tras el ultimátum que le ha dado a Tasio porque es incapaz de seguir con su noviazgo en secreto. Después, Salva acude a ver a Tasio para convencerle y dar la cara por Paula. Por su parte, Miguel invita a Claudia a cenar a su casa aprovechando que están solos dispuesto a dar un paso más allá en su relación. Después, Manuela reacciona escandalizada y avisa a su sobrina sobre sus verdaderas intenciones.

Damián llama a Dorotea para tratar de enmendar su error con Valentina y consiga que su hija se olvide de todo y acceda a casarse con Andrés. Tras ello, Dorotea trata de aplacar a Valentina haciéndole ver que Andrés se enfrentó a su padre y que es capaz de hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Finalmente, su hija da su brazo a torcer y acepta acudir a su pedida de mano.

Begoña está muy preocupada por la desaparición de Beatriz pues cree que ha ido a abortar y trata de impedirlo. Después, Beatriz comparte con Gabriel que ha sido incapaz de deshacerse de su bebé y él le promete que encontrará la manera de poder tener una vida juntos con el bebé sin que nada ni nadie sospeche.

Finalmente, Andrés y Valentina celebran su pedida de mano delante de toda la familia, incluido Julia. Aunque Begoña es la única gran ausente.

Andrés y Valentina en su pedida de mano

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés compartía con Damián que Hugo Brossard se ha mostrado receptivo a que puedan recuperar las patentes. Paralelamente, Andrés trataba de mediar con su padre sobre Tasio y le hacía ver que todo pudo ser una trampa de Gabriel, mientras ambos llegaban a la conclusión de que Pablo podría ser clave para esclarecer lo que pasó.

Digna acudía a ver a Begoña para saber cómo se encuentra y ella no dudaba en compartir su miedo por perder a Andrés para siempre. Sigue enamorada de él y no está preparada para acudir a su pedida de mano y ver como empieza una nueva vida junto a Valentina.

En la tienda, Paula pasaba un gran apuro debido a una clienta que dice reconocerla y después le dejaba claro a Tasio que no está dispuesta a seguir escondiendo su relación. Mientras, Valentina le exigía a Andrés que le revele la verdad sobre su ascenso y se enfrentaba con él por haber permitido que Damián se entrometiera por el qué dirán. Tras ello, Valentina no dudaba en pedir explicaciones a Damián y a Marta. Después de todo lo ocurrido, la mujer empezaba a dudar sobre su compromiso.

En la fábrica, Pablo presionaba a Gabriel para que readmita a Tasio ante los graves problemas que están teniendo con la producción de los perfumes pero él insistía en que no va a cambiar de idea. Después, Pablo trataba de hablar con su hijo sobre la lesión de Gabriel y el doctor Salazar aprovechaba para pedir consejo a su padre sobre las relaciones con las mujeres porque quiere dar un paso más con Claudia.

Fina recibía una buena noticia cuando Bianca le anunciaba que Lombardo ha decidido exponer sus fotografías en una exposición conjunta con sus cuadros. Algo que provocaba que la pintora intentara besarla de nuevo pero la fotógrafa le para los pies pues prefiere seguir soltera.

Finalmente, Gabriel paralizaba la negociación entre Hugo Brossard y los De La Reina por la venta de las patentes. Además tenía un nuevo as en la manga: que Andrés y Marta se encarguen de sustituir a Tasio en la fábrica y en las labores de producción. Y después, el abogado terminaba discutiendo con Beatriz y le animaba a deshacerse del bebé.