David Broncano revela su encuentro con Mariano Rajoy y contempla su fichaje como colaborador de 'La Revuelta' en RTVE

David Broncano no ha dudado en recuperar una de sus peticiones más reiteradas durante los inicios de 'La Revuelta' al inicio de la emisión de este martes. El presentador ha vuelto a dirigirse a Mariano Rajoy con una invitación directa para convertirse en colaborador del espacio de entrevistas en TVE. Un llamamiento que llega años después de que el humorista manifestase su interés por entrevistar al ex presidente del Gobierno en su programa.

"Me crucé con Mariano Rajoy en un evento, yo tampoco sé por qué estábamos en el mismo sitio", ha comenzado explicando el humorista ante sus colaboradores, que no han tardado en recordar como durante su primera temporada en la cadena pública se le extendió, en numerosas ocasiones, una invitación formal al expolítico que ya ha visitado en varias ocasiones 'El Hormiguero'.

David Broncano contempla el fichaje de Mariano Rajoy como colaborador de 'La Revuelta': "No sé si estaría dispuesto"

"Fui a saludarle pero ya se lo estaban llevando a hombros... Cómo le quiere la gente a Mariano", ha confesado el conductor de 'La Revuelta' entre risas, reiterando que el ex presidente del Gobierno es más que bienvenido en su espacio. "Él ya sabe que está invitado aquí, lo hemos dicho alguna vez. Para hablar de notaría, registro de la propiedad...", ha recordado con sorna.

Y Ricardo Castella no ha tardado en unirse a la mofa generalizada. "De sintaxis también, es un creador revolucionario de la sintaxis castellana, el orden de las palabras no es el que tú crees", ha apuntado el compañero de David Broncano. "Podría ser colaborador y todo", ha propuesto entonces Sergio Bezos desde el público.

"¿Mariano Rajoy? Imagínate", ha señalado el humorista, contemplando el fichaje del ex político en 'La Revuelta' con cierta duda. "Sería una fantasía", ha insistido el colaborador. "Yo no sé si él estaría dispuesto a ser colaborador de esto...", ha señalado el presentador, recordando que el antiguo líder del Partido Popular no ha contestado a ninguna de sus anteriores peticiones para acudir a ser entrevistado.

Cabe recordar que, en 2024, durante los primeros meses del programa en TVE, Jorge Ponce destapó el inesperado vínculo que los unía con el que fue presidente del Gobierno. "Vais a flipar con esta casualidad. Ha habido que hacer un papeleo. Era un trámite muy tonto, teníamos que haber firmado dos papeles de tres y solo se había firmado uno", comenzó explicando el colaborador.

"Esto es un papel sobre nuestra productora, dice ‘Previo al consiguiente examen y calificación de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, certifica que ha resuelto no practicar el depósito solicitado conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho’. Firmado por el registrador mercantil: Mariano Rajoy Brey", desveló el rostro habitual de 'La Revuelta' mostrando un documento del Registro Mercantil de Madrid en cámara.

"Como tenemos el nombre tonto de Encofrados Encofrasa, habrá pensado que es una empresa de encofrados de verdad", señaló Ponce entre risas haciendo referencia al nombre de la productora del espacio de entrevistas de TVE. Antes de eso, David Broncano y su equipo ya habían anunciado unas supuestas negociaciones para conseguir la visita del ex político, que por el momento no se ha producido.