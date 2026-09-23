Estupor por el aplauso de Risto Mejide a la diputada del PP que ha exhibido un bote de gas pimienta: "Sobran comentarios"

Con permiso del desahucio de Maricarmen, la otra noticia del día es la expulsión a Ana Vázquez, diputada del PP, del Congreso por llevar un arma como es un spray de gas pimienta al hemiciclo. Un suceso que está dando mucho que hablar y sobre el que se ha pronunciado la propia política en 'Todo es mentira' ante Risto Mejide. Lo peor es que el presentador ha llegado a aplaudir su acto provocando muchas críticas en redes sociales.

Tras recoger todo lo sucedido en el Congreso y la expulsión a su tertuliana, Risto Mejide le ha dado la palabra a Ana Vázquez para saber cuál era su intención. "Yo como muchísimas mujeres en este país que se sienten inseguras, no es mi caso, yo quería poner de relieve la falsa normalidad que dicen que viven en Ceuta", ha empezado diciendo la diputada popular. "Yo lo he vivido muy disgustada y casi me echo a llorar porque no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Salí tocada. Nunca me había pasado una cosa así y además allí no se escucha y yo no entendía lo que me decía la presidenta", ha seguido explicando.

"¿Fue una idea tuya o una idea del partido?", ha querido saber Risto Mejide. "No, hablando así las compañeras tomando algo dijeron habría que traer y poner de relieve...", ha tratado de justificar Ana Vázquez mientras los humoristas de 'Todo es mentira' ironizaban junto al propio presentador en que las mejores ideas surgen cuando se está tomando algo.

Ana Vázquez explica por qué llevó un spray de pimienta al Congreso: "Quería mostrar que lo que se está viviendo en Ceuta no es normal y dar voz a esas mujeres" #TEM23S pic.twitter.com/iXcNNqPjkr — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 23, 2026

Después el influencer Helio Roque ha querido replicar las palabras de Ana Vázquez recalcando que era un objeto potencialmente peligroso y que podría haber provocado algo grave. "El gas pimienta es representativo de un problema que está muy vigente. Todas las mujeres de Ceuta hablan de la inseguridad que sufren y la falta de libertades que tienen las mujeres y yo solo he querido trasladar eso", ha querido defender la diputada.

"Pero esto lo puedes decir sin poner en riesgo al resto de diputados", le ha corregido el colaborador. Y ha sido justo entonces cuando Risto Mejide ha tomado la palabra para aplaudir el gesto de su compañera al llevar el gas pimienta al Congreso. "Si les ha puesto en riesgo, si eso fuera cierto, aquí hay uno que te aplaude Ana. ¿Sabes por qué? Porque has trasladado al Congreso de los Diputados una centésima parte de lo que viven los ceutíes ahora", ha comenzado defendiendo el presentador.

"Y me parece muy bien que sus señorías, que se alarman ahora porque haya un diputado que lleva un gas pimienta, cuando todas las mujeres están en Ceuta llevándolo, no me parece mal que por un segundo hayan notado una milésima parte lo que siente un ceutí", ha sentenciado Risto Mejide. "Por una cuestión casi poética puede que sí pero yo no considero que sea necesario llegar a esos extremos. Puedo compartir el denunciar la situación, ¿pero de verdad merece la pena llevar eso?", ha insistido Helio Roque.

¿Símbolo necesario o límite cruzado? El spray de pimienta de Ana Vázquez abre el debate en la mesa de #TEM23S pic.twitter.com/n2r0rckub2 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 23, 2026

Lluvia de críticas a Risto Mejide por alabar a Ana Vázquez en directo

Sin embargo, las palabras de Risto Mejide alabando y aplaudiendo a Ana Vázquez por llevar un arma al Congreso han generado un sinfín de críticas en redes sociales. Uno de los que no ha dudado en pronunciarse ha sido el politólogo y habitual colaborador de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360', Euprepio Padula. "Sobran comentarios", ha escrito el italiano en su cuenta de "X".

"Hablamos de lo asqueroso que es En Boca de Todos y Horizonte pero Risto Mejide está literalmente FELICITANDO a Ana Vázquez. Esto es flipante", ha destacado otro usuario. "Risto Mejide felicitando a Ana Vázquez por sacar un arma en el Congreso. Si finalmente sus amigos de PP-VOX consiguen entrar en RTVE con un lanzallamas, ¿qué será lo siguiente? ¿Felicitar también al pirómano?", se ha preguntado otro.



"Lo de algunos presentadores es de estudio psicosocial" o "De vergüenza ajena" son otros de los comentarios que se han podido leer en "X" cuestionando la postura de Risto Mejide.

Hablamos de lo asqueroso que es En Boca de Todos y Horizonte pero Risto Mejide está literalmente FELICITANDO a Ana Vázquez.



Esto es flipante.#TEM23S — El Realista de VUELVE BELEN (@elrealiistaa) September 23, 2026

Y mientras Risto Mejide no solo blanqueando su acción sino felicitándole por ello. https://t.co/1GnEoSlw96 — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) September 23, 2026

Risto Mejide felicitando a Ana Vázquez por sacar un arma en el Congreso. Si finalmente sus amigos de PP-VOX consiguen entrar en RTVE con un lanzallamas, ¿qué será lo siguiente? ¿Felicitar también al pirómano? 🤢🤢🤢#TEM23S #MalasLenguas pic.twitter.com/dsTiHtMJSF — Luis (@BlgicaLuis) September 23, 2026

Un presentador de televisión opinador político como Risto Mejide que vende ser imparcial felicitando en directo a una diputada ultra por llevar un arma al Congreso que ha afectado a la salud de otras personas. 👏👏

Pero la dictadura es la de Sánchez según está gente! #TEM23S pic.twitter.com/DbD0kheR9r — Sinho Village 🇵🇸🇪🇦🇸🇪🇨🇦🇨🇮🇳🇱🇸🇮🇮🇸 (@Dakilcabo) September 23, 2026

Risto Mejide equiparando a Ana Vázquez con las niñas de Ceuta. Todo para respaldar lo del spray pimienta… — Manu BT (@manubter) September 23, 2026

#TEM23S

Es enternecedor ver al "librepensador" Risto Mejide aplaudiendo a Ana Vázquez entre lágrimas. 🥲 — Doc Jota ⚕️ (@espantalloamigo) September 23, 2026

Y el mamarracho de Risto Mejide diciendo que había que aplaudirle por lo que ha hecho en el Congreso…lo de algunos presentadores en este país es de estudio psicosocial… — el niño de la empresa (@Alfonsoreina63) September 23, 2026

Lista de gente que Risto Mejide ha ayudado a salvar el culo

culo:

Andrea Levy (no estaba ebria)

Marcos de Quinto (no quería encarcelar sindicalistas)

Kike Sarasola (empresario honrado)

Alfonso Serrano (Bono)

Ana Vázquez (un arma)

Sé que hubo muchos más, pero todos son del PP... — AI (@FachosferoX) September 23, 2026

Una vergüenza justificando a Ana Vázquez. Esto lo llega hacer una de Podemos y ya está más q denunciada. Cuanto más habla más se enrolla 😂😂😂 — Anuska (@Anuska91310931) September 23, 2026

De vergüenza ajena‼️ — Pol 🔻I. Tico ♀🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@PoliTiK55) September 23, 2026