Alba Carrillo pronuncia uno de los discursos del día tras el desahucio de Maricarmen: "Vergüenza de policía, de España y de la izquierda"

Alba Carrillo ha puesto el grito en el cielo este miércoles al hacerse eco de la actuación policial que ha marcado el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que se ha visto arrancada de la que ha sido su casa en Madrid durante siete décadas a manos de un fondo buitre. La presentadora de 'El sótano club' ha iniciado la emisión condenando las imágenes de la Policía, que ha golpeado a los manifestantes que trataban de impedir el desalojo.

"Quiero hablar, porque esto es muy importante, de la actuación de la Policía Nacional que estaba hoy a las puertas de la casa de Maricarmen", ha comenzado destacando la presentadora de TEN, haciéndose eco de lo sucedido en el madrileño barrio de Ibiza, junto al Retiro, donde varios dispositivos de la Policía Nacional irrumpieron este martes para sacar a la fuerza a la anciana del piso en el que ha estado de alquiler durante 70 años, hasta que en recibió una notificación de un fondo buitre aumentando su renta mensual un 300%.

Alba Carrillo: "Hay que tener muy poca vergüenza para ser la Policía Nacional hoy ahí"

Así, Alba Carrillo no ha dudado en condenar la escena. "Primero han impedido a nuestros compañeros de prensa ejercer su trabajo y su derecho a informar y a nosotros como ciudadanos a ser informados para que no se cogiesen imágenes suficientemente claras de este desahucio, que es la vergüenza de una sociedad", ha sentenciado la presentadora.

Alba Carrillo estalla tras el desahucio de Mari Carmen: "Vergüenza de la policía, de país y de la izquierda de este país".

"Me estáis dejando huérfana".#ElSótano23S pic.twitter.com/UKNY8YMWf6 — TEN TV (@TENtv) September 23, 2026

"Me estáis escribiendo muchos que tienen objeción de conciencia, de hecho hay bomberos a los que les han dicho que tenían que hacerlo y han decidido que no", ha continuado explicando, condenando la actuación de las fuerzas del estado. "Y os voy a decir una cosa, yo me he jugado mi puesto de trabajo a veces por mis valores y a mí no me sobra el dinero. Hay que tener muy poca vergüenza para ser la Policía Nacional hoy ahí. Esa policía no me representa", ha añadido.

Lejos de quedarse ahí, ha recordado cómo su padre, que fue policía durante la dictadura, solía rebelarse contra las órdenes de Franco. "Ayuso está convirtiendo Madrid en una puñetera dictadura y lo peor es que los madrileños se lo estamos consintiendo, porque los progresistas tenemos muy buenos modales, buenas palabras, somos todos muy tranquilos... Y estamos dejando que nos hagan esto, que es vergonzoso, hay que movilizarse", ha sentenciado Alba Carrillo.

"Ayer teníamos que haber estado un montón de personas con Maricamen, hoy ya es tarde. Hoy el sindicato de inquilinas, que llevan las pobres toda la noche sin dormir, han organizado una manifestación a las 19:00 horas debajo del piso de Ayuso", ha señalado la conductora de 'El sótano club' elevando cada vez más la voz y endureciendo su tono contra quienes han dado la espalda a la anciana de 87 años.

"Hoy irá un montón de gente, lavarán su conciencia, pero esto era ayer, para que no pasara lo que ha pasado. Porque Maricarmen es una persona, pero hay muchísima gente. El otro día una señora se suicidó en Barcelona porque la habían echado de su casa, tenía problemas de salud mental, dos hijas y una de ellas menor de edad", ha destacado Alba Carrillo, poniendo el foco en la gravedad del problema.

"Hay otro matrimonio que el mes que viene tiene que desalojar su casa porque como muchos padres avalaron a su hijo, y a su hijo le han vendido mal las cosas. No solamente tienen que acoger a su hijo, que ha perdido su casa, sino que ellos la van a perder también", ha añadido, insistiendo en que no se trata de un caso aislado, sino de un problema estructural. "Y encima de que dan las llaves de su casa van a tener una hipoteca, cada uno una deuda de 70.000 euros... ¿Me podéis decir cómo alguien puede vivir así?", ha denunciado.

Así, Alba Carrillo no ha dudado en señalar la hipocresía generalizada en nuestra sociedad. "¿Y cómo los ciudadanos, que luego salimos todos cantando y coreando viva España cuando ganamos un puñetero Mundial no nos movilizamos? Con una señora de 87 años y un montón de gente que no tiene donde vivir", ha señalado con dureza. "Vergüenza de sociedad y vergüenza de España", ha insistido la presentadora de TEN, sin suavizar su discurso.

"No vi ayer a ninguno de la pulserita, vergüenza. Y vergüenza de la Policía Nacional y de la izquierda de este país, porque de la derecha no espero nada. Pero de la izquierda sí espero y me estáis dejando huérfana, igual que los medios de comunicación", añadía la ex modelo, trasladando su profunda decepción. "Todos los medios de comunicación son partidistas hacia la derecha y no sé dónde me puedo informar. Y no sé qué va a ser de nosotros porque estamos huérfanos... En fin", ha terminado lamentando.