El aplaudido alegato de David Broncano por el desahucio de Maricarmen, al que Pedro Alonso da la puntilla en 'La Revuelta'

David Broncano no ha dudado en hacerse eco en 'La Revuelta' sobre el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desalojada del que ha sido su hogar durante 71 años en el barrio del Retiro de Madrid a manos de un fondo buitre. Aprovechando la entrevista de Pedro Alonso, el presentador ha puesto la tragedia sobre la mesa condenando de lleno lo sucedido y la falta de medidas para resolver el grave problema de la vivienda en España.

"¿Has visto qué tremendos desgraciados han desalojado a Maricarmen la del Retiro?", ha preguntado el conductor de 'La Revuelta' a su invitado nada más tomar asiento, centrándose de lleno en el tema de máxima actualidad. "¿Eso qué?", ha preguntado visiblemente molesto por la injusticia social perpetrada este martes.

David Broncano lanza un firme alegato sobre el desahucio de Maricarmen, la vecina del Retiro de 87 años: "Ha perdido la batalla de forma lamentable"

"87 años que tiene, la tía ha aguantado todo lo que ha podido y aún así... Se ha ofrecido otra persona a pagarle el alquiler y han dicho la señora fuera de su casa", ha continuado explicando David Broncano sobre la fuerza que la vecina ha mostrado a su avanzada edad, con la ayuda del sindicato de inquilinas y cientos de manifestantes que se han atrincherado en su portal para tratar de impedir el desahucio sin éxito.

El desahucio de Maricarmen va más allá de ideologías.



❌Sin vivienda, no hay futuro.#LaRevuelta pic.twitter.com/Hbgd885954 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2026

"Me parece una infamia", ha condenado el actor antes de pronunciarse de lleno sobre lo ocurrido. "En la selva los mayores están en el centro, y los honran y los cuidan, los protegen... No esta cosa infame, que se les escupe como a deshechos. Es una cosa que retrata", ha tratado de explicar el intérprete a través de un ejemplo. "Se les debería respetar y honrar, nosotros venimos de ahí. Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una sociedad enferma", ha insistido.

Así, David Broncano ha aportado más contexto sobre el caso particular de Maricarmen. "El problema de esto se remonta a una ley franquista, es un piso de renta antigua. Es verdad que a veces hablar de un caso concreto como este parece qué... Pero es verdad que es simbólico de todo lo demás, de lo que pasa con la vivienda y todo", ha aclarado el conductor de 'La Revuelta'.

"El piso era de sus padres y como estaban en la dictadura franquista las mujeres no podían firmar el contrato, entonces como solo podía firmar el padre, cuando este murió, el piso no podía pasar a la madre", ha continuado explicando el humorista. "Qué elocuente esto que estás diciendo", ha subrayado entonces Pedro Alonso. "Es una acumulación de barbaridades. Es una cosa particular pero simbólica de otras muchas cosas, es duro", ha insistido el rostro de TVE.

"Lo fuerte es que deberíamos realmente conseguir poder parar ya esto", ha reivindicado el actor. "O que se avance en algo en el tema de la vivienda, que todos los problemas y las movidas que hay es lo más transversal y duro, que afecta a todo el mundo", subrayaba entonces David Broncano, adoptando un tono aún más serio para lanzar un firme alegato sobre lo ocurrido.

"Como mucho me queda esperar que lo que le ha pasado a Maricarmen, que ha perdido esta batalla de forma lamentable, por lo menos ella que le ha echado valor y que ha peleado, que sirva su esfuerzo para que suponga un cambio y que se ponga las pilas el Gobierno y la gente con esto", ha destacado el presentador entre aplausos.

En ese sentido, el intérprete ha hecho hincapié en la necesidad de plantear este problema estructural como un terreno común. "Más allá de lo que opinen unos u otros, que se pueda hablar de cosas tan importantes como esta fuera de esta intoxicación ideológica que convierte cualquier conversación", ha señalado el invitado.

"Esto es una cosa que afecta a todo el mundo", insistía David Broncano mientras el actor recuperaba su reivindicación del inicio de la entrevista sobre las personas de avanzada edad. "Aunque a veces no lo parezca, todos vamos a ser mayores alguna vez", ha terminado destacando Pedro Alonso. "Desde aquí nuestro abrazo a Maricarmen", terminaba pidiendo el presentador entre aplausos.