Hay revuelo por el tratamiento que ha dado Vicente Vallés al desahucio de Maricarmen en 'Antena 3 Noticias'

Fue sin duda la noticia de este miércoles. Sin embargo, el mediático desahucio a Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid no fue lo suficientemente importante para algunos programas e informativos. Así, después de que 'El programa de Ana Rosa' no dedicara ni un segundo de su escaleta a este suceso, 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés lo relegó al final del informativo.

Y es que a diferencia de sus rivales, pues el 'Telediario 2' de Pepa Bueno sí que abrió en TVE con el desahucio de Maricarmen e 'Informativos Telecinco 21 horas' con Carlos Franganillo en Telecinco le dedicó la segunda noticia del día con más de diez minutos sobre el asunto, el informativo de Antena 3 no abordó el suceso hasta pasados 25 minutos en plena recta final del informativo.

Por si fuera poco, llamó mucho la atención que quien dio paso a dicha información fue Esther Vaquero y no Vicente Vallés. Y es que la copresentadora no apareció en pantalla hasta que informó sobre el desahucio de Maricarmen. Una información que apenas duró tres minutos en todo el informativo y con un único comentario de Vicente Vallés al hablar de la reacción que había tenido Pedro Sánchez desde EEUU a esta noticia.

No obstante, cabe decir que Vicente Vallés sí llevó esta información al sumario siendo la noticia que lo cerró. "Un fondo buitre compró el edificio donde residía y en este cuarto intento ha sido desalojada", recalcó el presentador después de hablar de cómo ni la presión popular había conseguido paralizar el desahucio de la anciana.

Críticas a Vicente Vallés y 'Antena 3 Noticias'

El hecho de que Vicente Vallés y 'Antena 3 Noticias' relegaran al final del informativo una de las noticias del día provocó que muchos usuarios no dudaran en alzar la voz en redes sociales. Una de las que no se calló fue la periodista Luz Sánchez Mellado. "A Vallés no le ha parecido oportuno dar noticia del desahucio y la movilización por Maricarmen hasta el minuto 30 de su informativo. Expectante a ver cómo la valora Antonio Naranjo e Iker Jiménez", escribió la también colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

"Que Vicente Vallés o Ana Rosa no hayan comentado, o si lo han hecho ha sido de puntillas, el desahucio de Maricarmen dice mucho sobre quien recae la responsabilidad", criticó otro usuario de 'X'. "Lo de Vicente Vallés no es un telediario, son sus opiniones", sentenció otra usuaria al comentario de Luz Sánchez Mellado.

A Vallés no le ha parecido oportuno dar noticia del desahucio y la movilización por Maricarmen hasta el minuto 30 de su informativo. Expectante a ver cómo la valora Antonio Naranjo e Íker Jiménez.



. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) September 23, 2026

Que Vicente Vallés o Ana Rosa no hayan comentado, o si lo han hecho ha sido de puntillas, el desahucio de MariCarmen dice mucho sobre quien recae la responsabilidad. — David Aragonés (@aragounis) September 23, 2026

Le han dedicado más tiempo que en el informativo de Vicente Vallés. https://t.co/gWIUjl3wXC — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) September 23, 2026

En Ana Rosa ni pío, en Telemadrid no pío, en las las noticias de A3, al final. Sin apenas ideología 😏 A los que le preocupa la gente. Depende de qué gente. https://t.co/T4gkmnSvsV — LaIslaMilPalabras (@IslaMilPalabras) September 23, 2026

Vomitivos los informativos del DESINFORMADOR Vicente Vallés, informó apenas 3 minutos sobre la tragedia del desahucio de Mari Carmen la anciana de 87 años,



Antena 3 televisión para torpes fanáticos analfabetos. pic.twitter.com/TWEsr4D07A — Palme (@touslesjoursmoi) September 23, 2026

Lo de Vicente Valles no es un telediario, son sus opiniones. — Anónima Venusiana (@anonimavenus20) September 23, 2026