Atresmedia trastoca la programación de La Sexta: Retira a Alberto Chicote y cede su hueco a una emisión especial de 'El Objetivo' esta semana

El desahucio de Maricarmen ha conmovido a todos. Dos de las cadenas que más se han volcado con el asunto han sido TVE, que este miércoles marcó unos de sus mejores datos en la mañana con la cobertura de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360', y La Sexta con la exclusiva de 'El Intermedio'. Y este jueves, La Sexta ha decidido mover ficha para analizar el problema de la vivienda en un programa especial.

Así, pese a que en un principio este jueves La Sexta tenía programada una nueva entrega de 'Pesadilla en la cocina' en su prime time, la cadena de Atresmedia ha decidido cancelar su emisión y emitir en su lugar una entrega especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor sobre la crisis de la vivienda.

👀 ¡Nos vemos esta noche!



🟢 Especial '@ObjetivoLaSexta : vivienda'



📺 A partir de las 23:00 , con @_anapastor_ en laSexta pic.twitter.com/6sOukHJC7G — laSexta (@laSextaTV) September 24, 2026

De este modo, La Sexta ofrecerá un nuevo especial de 'El Objetivo' a partir de las 23:00 horas justo después de 'El Intermedio' que se verá las caras con 'La Revuelta' y 'El perro andaluz' en La 1, con un nuevo episodio de 'Las hijas de la criada' en Antena 3, 'Supervivientes All Stars' en Telecinco y sobre todo contra 'Horizonte' en Cuatro en una nueva batalla entre Iker Jiménez y Ana Pastor.

Cabe recordar que Ana Pastor ya compitió contra Iker Jiménez en el regreso de 'Horizonte' tras el verano con una serie de especiales sobre Ceuta que La Sexta emitió en el access prime time aprovechando que 'El Intermedio' de El Gran Wyoming seguía de vacaciones. Una batalla en la que el programa de Atresmedia sucumbió ante el de Mediaset.

Con ello, La Sexta confía en Ana Pastor para analizar en un especial de 'El Objetivo' el problema del acceso a la vivienda al que se enfrentan millones de personas en nuestro país con el colectivo más joven como gran perjudicado. El desahucio de Maricarmen será el punto de partida de un análisis en el que participarán periodistas y expertos como es habitual.

Este movimiento llega además en un momento muy delicado para 'Pesadilla en la cocina' pues su nueva temporada no ha arrancado con buen pie. De hecho, las dos entregas emitidas hasta la fecha han anotado mínimos con un 3% y 226.000 y 3,2% y 235.000 espectadores respectivamente. Es por ello por lo que La Sexta ha decidido priorizar y aprovechar la actualidad para apostar por el programa de Ana Pastor y tratar de impulsar sus datos de audiencia en un momento de crisis para la cadena tras verse ampliamente superada cada día por Cuatro.

Así queda la programación de La Sexta este jueves 24 de septiembre: