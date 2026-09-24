'Rueda la Letra' cae a su peor audiencia pese a la gesta de Fran en 'El Rosco' en una tarde insostenible para Telecinco

'Rueda la Letra' no levanta cabeza en las tardes de Telecinco, convirtiéndose lamentablemente en uno de los grandes pinchazos del canal de Mediaset en esta presente temporada por lo que además implica: la vuelta de 'El Rosco', la prueba más mítica de la televisión, a la pantalla.

Sin embargo, a pesar de ello, el concurso conducido por Carlos Sobera, en el punto de mira del público por su labor como presentador, no está cuajando y, en su tercera semana en antena, ha anotado su peor registro en espectadores. Ocurrió en la entrega de este miércoles 23 de septiembre, que se saldó con un 6,5% de cuota y con tan solo 429.000 seguidores de media.

El dato en miles es altamente preocupante, como también lo es su índice de share, que se trata del segundo más bajo solo por detrás del 6% que obtuvo en su emisión del domingo 20 de septiembre. Empeoró la media (7,8%) que 'Rueda la Letra' cosechaba hasta ahora y, además, también se colocó en una posición sensiblemente inferior al 9% que promedió Telecinco este miércoles y al acumulado mensual actual (8,1%).

Este maltrecho resultado, que pone en alerta, se produjo además en un día en el que Fran, uno de los dos contendientes que se disputan el bote, consumó una nueva gesta al quedarse a tan solo una letra de los 296.000 euros. El concursante estuvo a punto de completar su Rosco en un clímax final muy emocionante en el que solo falló la 'J'.

🤯 ¡INCREÍBLE! Fran se queda a una palabra de llevarse el bote #RuedaLaLetra pic.twitter.com/XaYAhLIoqt — Mediaset España (@mediasetcom) September 23, 2026

No obstante, esta circunstancia no sirvió para impulsar su rendimiento, aunque lo cierto es que la cadena tampoco lo promocionó para advertir a los televidentes del tal hecho. Así, con esos 429.000 televidentes, podemos decir que la épica de Fran pasó prácticamente desapercibida. Otra mala noticia más para 'Rueda la Letra' y para sus posibilidades de crecimiento, que, en este punto, se antojan remotas.

En esta compleja tesitura para el formato intervienen varios factores. Uno de ellos, el desfavorable horario, alejado de la franja en la que históricamente se ha emitido el mítico abecedario circular. Y otro, fundamental en este caso, sus teloneros. 'El verano se mueve' con Ion Aramendi abrió la tarde de Telecinco con un terrible 6,2% (508.000), ratificando que es un gran lastre para su franja y para los espacios sucesores.

Por su lado, 'El Diario de Jorge' se conformó con un 7,5% (516.000). Y nuevamente, 'Allá tú', con Juanra Bonet al frente, se posicionó como el producto más visto y competitivo de la franja vespertina de Telecinco con un 9,3% de share y 681.000 telespectadores. El concurso de 'las cajas' revirtió estoicamente esa mala inercia y se situó -por tres décimas- por encima de la media del canal.