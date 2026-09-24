Marta Riesco airea los entresijos de la vuelta de Belén Esteban a Mediaset: "GH VIP estará condicionado a la audiencia que haga en De Viernes"

Este miércoles ha saltado el bombazo. Belén Esteban regresa este viernes a Mediaset tres años después del final de 'Sálvame' y del veto de la cadena a buena parte de sus rostros. Lo hará con una entrevista estelar en 'De Viernes'. Aunque todo puede ser el paso previo para su vuelta definitiva a la cadena tal y como ha revelado Marta Riesco en 'El sótano club' donde ha dado más detalles sobre este sonado retorno.

Así, la colaboradora ha querido dar más detalles de la exclusiva que ella misma ya dio hace unas semanas en el programa de TEN que presenta Alba Carrillo después de que algunos medios le desmintieran y de que la propia Belén Esteban jugara al despiste hace unos días asegurando que a ella nadie le había llamado y que ya no tenía hueco en televisión.

Sin embargo, Mediaset ha confirmado que Belén Esteban regresará por fin a Telecinco como la gran protagonista de 'De Viernes' este próximo 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas. La colaboradora romperá su silencio en televisión y responderá a toda la polémica abierta en las últimas semanas con Juls Janeiro y a las declaraciones de su madre, María José Campanario en la revista Lecturas.

Una entrevista que es solo el primer paso de muchos otros según ha vuelto a recalcar Marta Riesco. "En primer lugar voy a decir que esas negociaciones no se hacen en días ni en horas, estas negociaciones comenzaron en la primera semana de septiembre de forma seria y el contrato se firmó ayer", ha destacado la colaboradora en 'El sótano club'. "Y tuvo un detonante. La llamada de María José Campanario a Lecturas. Fue entonces cuando Belén Esteban decidió firmar esa oferta que ya estaba sobre la mesa", ha añadido al respecto.

"'De Viernes' es el primer paso para lo que viene. Sí a ser colaboradora habitual de Mediaset y el hecho de que vaya a entrar o no a 'GH VIP' estará condicionado exclusivamente a la audiencia que se vaya a hacer en 'De Viernes' y del dinero que Belén suba o baje", ha seguido adelantando Marta Riesco revelando así que la gran condición para que Belén Esteban regrese a la casa más famosa de la televisión está en manos del dato de audiencia que hagan sus entrevistas previas en 'De Viernes'.

"¿Por qué me han desmentido y por qué decía Belén Esteban que no la querían en televisión? Si quieren a Belén en televisión, si la querían en Mediaset pero no querían las condiciones económicas que Belén si quería. ¿Qué ha pasado? Pues que Belén Esteban ha dicho me tengo que bajar de esta burra si quiero regresar a Mediaset, me rebajo mi caché y estoy dentro", ha seguido confesando la periodista.

Pero lejos de quedarse ahí, Marta Riesco ha soltado un último bombazo y es que según ella, Belén Esteban no fue la primera opción para Mediaset. "Fue la tercera opción para Mediaset. La primera fue Juls Janeiro pero dijo que no por su contrato en Antena 3, la segunda opción fue María José Campanario que también dijo que no y la tercera opción ha sido Belén Esteban que finalmente ha firmado", ha terminado de contar la colaboradora.